Kış aylarında yeterli uyku bağışıklığı güçlendiriyor. Diyetisyen Burcu Akbeyaz Özger, melatonin içeren vişne, ceviz, tam tahıllar, sebzeler ve tropikal meyvelerin uykuya yardımcı olduğunu söyledi.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Yeterli uykunun bağışıklık sistemini desteklemesi sebebiyle kış aylarında çok daha gerekli olduğunu söyleyen diyetisyen Burcu Akbeyaz Özger, kışın melatonin içeren gıdaların uykuya yardımcı olacağını belirtti.

Uyku hormonu olan melatoninin ilaç olarak alınabileceği gibi bazı yiyecekleri tüketerek de alınabileceğini belirten Özger, “Bunlara örnek verecek olursak vişne veya vişne suyu. Bunlar melatonin en yüksek olan meyvelerden birisidir. Bir diğeri ceviz melatonin içeriği bilinen nadir kuru yemişlerden birisidir. Yine yulaf, pirinç, mısır, arpa gibi tam tahıllar. Domates, brokoli gibi salatalık gibi sebzeler, muz, ananas gibi tropikal meyveler ve son olarak da yumurta. Bu besinler melatonin seviyesinin destekleyerek sakin bir uykuya hazırlık sağlamış olur” dedi.

