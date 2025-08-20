Etrafı küle döndü, sadece orası yeşil kaldı: Gelibolu bu ceviz bahçesini konuşuyor
Gelibolu'daki yangın afetinde binlerce hektarlık alan küle döndü. Alevlerin uğramadığı bir ceviz bahçesi ise yemyeşil kaldı. Çiftçinin bahçenin etrafını temizlediği için yangından etkilenmediği öğrenildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde geçtiğimiz haftalarda çıkan yangın, korku dolu günler yaşattı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alan yayıldı, ormanlar küle döndü.
Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıkıp yayılan alevler için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın yoğun müdahaleler sonunda 18 Ağustos tarihinde saat 11.00 sıralarında tamamen kontrol altına alındı.
SADECE ONUN BAHÇESİ ALEVLERDEN ETKİLENMEDİ
Çıkan orman yangınında Ilgardere köyünde bir çiftçinin ceviz bahçesinin etrafına yol açarak temizlediği için yangından etkilenmediği görüldü.
