Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Etrafı küle döndü, sadece orası yeşil kaldı: Gelibolu bu ceviz bahçesini konuşuyor

Etrafı küle döndü, sadece orası yeşil kaldı: Gelibolu bu ceviz bahçesini konuşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Etrafı küle döndü, sadece orası yeşil kaldı: Gelibolu bu ceviz bahçesini konuşuyor
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gelibolu'daki yangın afetinde binlerce hektarlık alan küle döndü. Alevlerin uğramadığı bir ceviz bahçesi ise yemyeşil kaldı. Çiftçinin bahçenin etrafını temizlediği için yangından etkilenmediği öğrenildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde geçtiğimiz haftalarda çıkan yangın, korku dolu günler yaşattı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alan yayıldı, ormanlar küle döndü. 

Etrafı küle döndü, sadece orası yeşil kaldı: Gelibolu bu ceviz bahçesini konuşuyor - 1. Resim

Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıkıp yayılan alevler için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Etrafı küle döndü, sadece orası yeşil kaldı: Gelibolu bu ceviz bahçesini konuşuyor - 2. Resim

Yangın yoğun müdahaleler sonunda 18 Ağustos tarihinde saat 11.00 sıralarında tamamen kontrol altına alındı.

Etrafı küle döndü, sadece orası yeşil kaldı: Gelibolu bu ceviz bahçesini konuşuyor - 3. Resim

SADECE ONUN BAHÇESİ ALEVLERDEN ETKİLENMEDİ

Çıkan orman yangınında Ilgardere köyünde bir çiftçinin ceviz bahçesinin etrafına yol açarak temizlediği için yangından etkilenmediği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 20 Ağustos Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da okul ve servis ücretlerine dev zam talebi! - GündemOkul ve servis ücretlerine dev zam talebi!İBB'nin hayali 'mezarlığa' döndü: Çürüyen bisikletlere zam yaptılar! - GündemÇürüyen bisikletlere zam yaptılar!Bungalov evlerde işler yarıya düştü! Sebebi belli oldu, otelciler isyan etti - GündemBungalov'da işler yarıya düştü, işletmeci isyan ettiTarihi mezar taşını çaldı, sakladığı yeri kimse bulamadı! Satmaya çalışırken yakayı ele verdi - GündemTarihi mezar taşını çaldı, sakladığı yeri kimse bulamadı! Satmaya çalışırken yakayı ele verdiİyi Partili Yüksel Arslan 'talep listesi var' dedi DMM ve DEM Parti'den yalanlama geldi: Yalan ve iftira - GündemDMM'den net açıklama! "Gerçek dışı, provokatif"İstanbul'un kalbi değişiyor: Tarihi Yarımada büyük sürpriz! Kentin en eski hattı taşınıyor - GündemKentin en eski hattı taşınıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...