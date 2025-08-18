Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ciğerlerimiz böyle yandı! Gelibolu yangınında hasar ortaya çıktı, bir detay şoke etti

Ciğerlerimiz böyle yandı! Gelibolu yangınında hasar ortaya çıktı, bir detay şoke etti

- Güncelleme:
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını 3. gününde kontrol altına alındı. Gün ağarınca yanan yerler ortaya çıktı, bazı alanların yemyeşil kalması ise şoke etti.

16 Ağustos saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlerle yoğun mücadelesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

Konu ile ilgili saat 15.00 sıralarında açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çanakkale/Gelibolu yangını orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi ile büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Tarihi yarımadada bulunan şehitliklerimiz yangınlardan etkilenmemiştir" dedi.

Yumaklı bu sabah da yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Yangının 3. gününde yanan ormanlık alanlar dronla görüntülendi. Görüntülerde büyük bir alanın küle döndüğü, bazı noktaların ise yemyeşil kaldığı görülüyor.

