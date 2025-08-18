Yangın yürekleri ağza getirdi! Genç kızı annesi zor sakinleştirdi

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da bir dairenin balkonunda çıkan yangın, apartman sakinleri arasında paniğe neden oldu. Yangın sebebiyle büyük korku yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan bir genç kızı ise annesi zor sakinleştirdi.

Dün saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 121 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında Ahmet K.'ya ait dairenin balkonda kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Balkon kısmında bulunan malzemeler tutuşurken, evin içini bir anda saran dumanı fark eden daire sahipleri, panikle dışarı çıkarak komşulardan yardım istedi. Vatandaşların 112 Acil Çarı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KEDİ DE KURTARILDI

Apartmanın merdiven boşluğunu kaplayan dumanlar nedeniyle diğer daire sahipleri korkuyla kendilerini apartmandan dışarıya attı. Kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler yangına müdahale ederek söndürürken, bu sırada yanan dairede bulunan bir kedi vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı.

GENÇ KIZ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yangın nedeniyle panikle dışarı çıkan ve korktuğu gözlenen genç bir kız gözyaşlarına hakim olamazken annesi tarafından teselli edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sağlık durumları kontrol edilerek ayakta tedavi edildi.

