Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Milli Takım'da Vincenzo Montella, kadro tercihi hakkında konuştu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

"PLAY-OFF'LARA TAM KADRO GİTMELİYİZ"

Sarı kart sınırındaki oyuncuları kadroya almaması hakkında konuşan Montella, play-off'ları işaret ederek "3'lü oynadığınızda defansif bir oyun sergileyeceğiniz anlamına gelmiyor. Rakibimize göre yaptığımız bir seçim. Baskıda bir kişi fazla olacağız. Mantık çerçevesinde davranmak gerekirse riske girmemek gerekiyor. Hedefimiz mart ayındaki play-off ve tam kadro gitmemiz gerekiyor. Bugün sahaya sürdüğümüz ilk 11 de rekabet seviyesi yüksek bir ilk 11. Oynayan bütün oyuncularımıza güvenimiz tam olduğu için onlarla çıkıyoruz." açıklamasını yaptı.

EMRAH TASÇI

