Bakan Bayraktar, Türkiye’nin milli sismik ve sondaj filosuyla yürüttüğü küresel faaliyetlere ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Nisan ayında Çağrı Bey gemisinin Somali’ye ulaşarak çalışmalara başlayacağını hatırlatan Bayraktar, rotanın Pakistan ve Libya sahalarını da kapsadığını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen ‘Külliye'de Ramazan’ etkinliklerine katıldı.

Bakan Bayraktar, basın mensuplarının Pakistan’da yapılması planlanan sismik aramalara ilişkin sorunu da cevaplayarak , şu ifadelere yer verdi:

ÇAĞRI BEY SOMALİ'YE GİDİYOR

"Şu anda sıcak bir durum var, gelişme var, savaş durumu var. Şimdi burada gemilerimizin maketleri var. Malumunuz biz Türkiye olarak petrol ve doğalgaz aramacılığında kendi gemilerimizle, kendi sismik ve sondaj gemilerimizle çok yoğun bir faaliyet yürütüyoruz.

Somali'de tabii özellikle nisan ayında inşallah gemimiz Çağrı Bey gemisi oraya varacak ve oradaki çalışmalara başlayacak. Oradan oldukça ümit var.

Libya'da çalışıyoruz. Pakistan'da geçtiğimiz yıl anlaşmalarını yaptığımız sahalarda da sismik çalışmayla alakalı denizlerde bir hedefimiz var. Şu anda biz programda devam ediyoruz.

PAKİSTAN DA ROTADA

Elbette ki Pakistan ve Afganistan'ın arasındaki bu çatışmaların bir an önce barışla neticelenmesi ve durması bizim için öncelikli konu. Ama yaptığımız iş esas itibariyle zorlu bir iş. Buna ilave zorluk çıkmaması bizim tabii ki beklentimiz, isteğimiz. Biz şu anda planladığımız şekilde devam ediyoruz. Bu sene için Pakistan’da bir sismik çalışma hedefimiz vardı. Oruç Reisi veya Barbaros Hayrettin Paşa'yı göndermeyi hedefliyoruz. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz."

Haberle İlgili Daha Fazlası