Ümit Millî Takımımız, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu beşinci maçında konuk olduğu Litvanya'yı 2-1 mağlup ederek 11 puanla lider durumda yer aldı.

Ümit Millî Takımımız, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu maçında Litvanya ile karşılaştı.

LSC Druskininkai Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ümit Milliler, 2-1'lik skorla kazanmasını bildi.

Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 2 ve 77. dakikalarda Ali Habeşoğlu kaydetti. Litvanya'nın tek golü ise 75. dakikada Domantas Sluta'dan geldi.

Bu sonuçla puanını 11 yapan Ümit Millî Takımı, 2 maç eksiğiyle 7 puanda bulunan Hırvatistan'ın önünde lider durumda yer aldı.

Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele ediyor.

Ümit Millî Takımımızın Litvanya maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (Tümosan Konyaspor), Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.)

Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (RSC Anderlecht), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir FK), Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe A.Ş.)

Orta Saha: Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş A.Ş.), Emirhan İlkhan (Torino FC), Cihan Çanak (Trabzonspor A.Ş.), Burak İnce (Al Akhdoud Saudi Club), Melih Bostan (Tümosan Konyaspor), Hamza Akman (Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK)

Teknik Direktör: Egemen Korkmaz

EMRAH TASÇI

