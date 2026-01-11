Hatay Kırıkhan’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Menderes Mahallesi’ndeki bir kavşakta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu hafif ticari araç yol kenarına savruldu. Araçta sıkışan 6 yaralı, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hatayda iki araç çarpıştı! Feci kazada 6 yaralı var

Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı ve olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

