Meteoroloji’nin 68 il için yaptığı sarı kodlu uyarının ardından çok sayıda ilde şiddetli fırtına ve sağanak yağış etkisini gösterdi. Rüzgarın hızı kimi ilde 50 kilometreyi, kimisinde ise 80 kilometreyi aştı. Şiddetli rüzgar sonrasında tabelalar devrildi, dev dalgalar sahili kapladı, elektrik telleri koptu, evleri ve iş yerlerini su bastı. İşte şiddetli fırtınanın il il etkisi…

Antalya'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgarın saatteki hızı 50 kilometreyi buldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, araç üzerine tabela devrildi, elektrik telleri koptu. Dev dalgaların boyu yaklaşık 30 metreyi buldu. Hava sıcaklığının 18 derece civarında ölçüldüğü kentte, sis nedeniyle de görüş mesafesi düştü.

Fırtına üstüne fırtına! Çatılar uçtu, denizle kara birleşti, tabelalar devrildi

İŞ YERİNİN ÇATISI UÇTU

Gazi Bulvarı'nda bir iş yerinin çatısı şiddetli rüzgara dayanamayarak yola uçtu. Uçan çatı nedeniyle elektrik telleri de koptu. Termessos Bulvarı üzerinde ise bir işyerine ait reklam tabelası park halindeki aracın üzerine devrildi.

Fırtına üstüne fırtına! Çatılar uçtu, denizle kara birleşti, tabelalar devrildi

ALANYA'DA RÜZGARIN ŞİDDETİ ARTTI

Antalya'nın Alanya ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve dolu sebebiyle sokaklar göle döndü, araçlar ilerlemekte zorlandı.

Fırtına üstüne fırtına! Çatılar uçtu, denizle kara birleşti, tabelalar devrildi

Alanya'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur yerini doluya bıraktı. Dolu nedeniyle cadde ve sokaklarında oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Birçok araç, yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Ayrıca bir otomobil seyir halinde iken aşırı yağıştan dolayı yolda mahsur kaldı.

Fırtına üstüne fırtına! Çatılar uçtu, denizle kara birleşti, tabelalar devrildi

ÜSKÜDAR'DA DOLU YAĞIŞI

İstanbul Üsküdar'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Üsküdar'da bir halı sahanın dolu yağışı sonucu beyaza büründüğü anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fırtına üstüne fırtına! Çatılar uçtu, denizle kara birleşti, tabelalar devrildi

BURSA'DA OTOPARK DUVARI DEVRİLDİ

Bursa'da kuvvetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin otopark duvarının devrilmesi sonucu 10 araç zarar gördü. Duvar kenarında park halinde bulunan otomobil, minibüs ve pikap türü 10 araç molozların altında kaldı. Olay sırasında araçlarda ya da duvar çevresinde kimsenin bulunmadığı, yaralanan olmadığı öğrenildi.

Fırtına üstüne fırtına! Çatılar uçtu, denizle kara birleşti, tabelalar devrildi

SİVAS-KAYSERİ KARA YOLU KAPATILDI

Kuvvetli fırtınanın etkili olduğu Sivas'ta, Sivas-Kayseri kara yolu araç geçişine kapatıldı. Polis ekipleri tarafından kapatılan yoldan ilerlemek isteyen sürücüler, çevredeki akaryakıt istasyonlarına yönlendirildi.

Fırtına üstüne fırtına! Çatılar uçtu, denizle kara birleşti, tabelalar devrildi

BEYLİKDÜZÜ'NDE 2 DAİREYİ SU BASTI

Beylikdüzü'nde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle 5 katlı binanın giriş katında bulunan 2 daireyi ve asansör boşluğu ile elektrik panolarının olduğu alanı su bastı. Ekiplerin incelemesinin ardından elektrik panolarının bulunduğu katı da su bastığı gerekçesiyle muhtemel bir elektrik kaçağından kaynaklı çarpılma riskine karşı apartman boşaltıldı.

Fırtına üstüne fırtına! Çatılar uçtu, denizle kara birleşti, tabelalar devrildi

SAMANDAĞ SAHİLİ YEŞİLE BÜRÜNDÜ

Hatay'da yaz aylarında Asi Nehrin kaplayan istilacı su sümbülleri, kentte etkili olan şiddetli fırtına ve yağışla birlikte Akdeniz'e döküldü. Denizdeki dalgaların kıyıya vurduğu su sümbülleri, Samandağ sahilini yeşile büründü. Akdeniz'de yaşanan şiddetli dalgalarla birlikte su sümbülleri, Samandağ ilçesinde sahile vurdu.

Fırtına üstüne fırtına! Çatılar uçtu, denizle kara birleşti, tabelalar devrildi

ÖLÜ DENİZ’İN RENGİ DEĞİŞTİ

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dağlardan akan çamurlu su, Ölüdeniz'in renginin değişmesine yol açtı. Kentteki aşırı yağış sebebiyle çamurlu yağmur suyunun döküldüğü Ölüdeniz Mahallesi'nde denizin rengi kahverengiye döndü.

Fırtına üstüne fırtına! Çatılar uçtu, denizle kara birleşti, tabelalar devrildi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN YENİ UYARI

İçişleri Bakanlığı, bazı illeri kuvvetli sağanak, kar ve fırtına için uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda bugün Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak etkili olacağı belirtildi.

Fırtına üstüne fırtına! Çatılar uçtu, denizle kara birleşti, tabelalar devrildi

Buna göre Bolu'nun güneyindeki yağmurun, yüksekler başta olmak üzere yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kara dönmesi bekleniyor. Afyonkarahisar ve Ankara'da kuvvetli sağanağın, bölgenin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Mersin'in batı ilçeleri, Isparta'nın güney ve doğusu, Konya'nın güney ve batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Fırtına üstüne fırtına! Çatılar uçtu, denizle kara birleşti, tabelalar devrildi

Bakanlık açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, kıyı kesimlerde yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, buzlanma ve don, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, yüksek kar örtüsü olan bölgelerde çığ ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.

Fırtına üstüne fırtına! Çatılar uçtu, denizle kara birleşti, tabelalar devrildi

Haberle İlgili Daha Fazlası