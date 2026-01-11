Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi. 68 ilde sarı kodlu sağanak yağış alarmı verildi. 13 il dışında tüm illeri uyaran Meteoroloji, hava sıcaklığının 7 derece birden düşeceğini de belirtti. Öte yandan başta İstanbul olmak üzere Trakya, Çanakkale, iç ve doğu bölgelerde Pazartesi itibariyle kar yağışının etkili olacağı işaret edildi. İşte uyarı yapılan iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelini etkisi altına alacak olumsuz hava koşulları nedeniyle 68 il için “sarı” kodlu uyarı yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; fırtına ve kuvvetli yağışların etkili olduğu yurt genelinde, akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgası hissedilmeye başlanacak.

SICAKLIK 7 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Meteoroloji, 13 il hariç tüm yurtta fırtına, kuvvetli yağış ve sel riskine karşı alarm verdi. Akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının 6–7 derece birden düşmesi beklenirken, kuvvetli sağanak yağışların yerini kar yağışına bırakacağı tahmin ediliyor.

Pazartesi gününden itibaren başta İstanbul olmak üzere Trakya, Çanakkale, iç ve doğu bölgelerde kar yağışı etkisini artıracak.

YAĞMUR VE KAR BİRLİKTE GELİYOR

Tahminlere göre Doğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz’in doğusu dışında kalan tüm bölgelerde yağış bekleniyor. Kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak görülecek, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege Bölgesi (İzmir ve Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Amasya, Samsun ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

MARMARA VE EGE İÇİN FIRTINA ALARMI

Son rapora göre hava sıcaklıklarının batı bölgelerde 5 ile 7 derece azalması, Doğu Karadeniz’de ise 4 ile 6 derece artması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişimi olmayacak. Rüzgarın; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50–80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

13 İL UYARI DIŞINDA

Meteoroloji; Çorum, Amasya, Tokat, Hatay, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Malatya ve Elazığ dışındaki tüm iller için sarı kodlu uyarı yaparak vatandaşları sel, fırtınaya karşı uyardı.

Öte yandan kar yağışı beklenen İstanbul içinde bir uyarı gelmişti. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'da Pazartesi günü kar yağışının etkili olabileceğini belirterek şunları söylemişti:

Pazartesi soğuk ve kar batıyı da etkisine alacak. Pazartesi İstanbul'a kar geliyor. Okulların tatil olmasında fayda var. Kargaşa olabilir. Aniden bastıracak. Biraz beyaz çileye dönüşecek gibi. Pazartesi günü işiniz yoksa pek dışarı çıkmayın. Pazar gecesi sabaha karşı İstanbul'a gelir, pazartesi ve salı günü de etkili olur.

