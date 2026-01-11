Meteoroloji Genel Müdürlüğü son yapmış olduğu değerlendirmede bugün ve yarın yurdun neredeyse tamamında olumsuz hava koşulları etkili olacak. Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışı olacağını söyleyerek tarih verdi. Şen, İstanbul Valiliği'ne okulların tatil edilmesi çağrısında bulundu.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul’da kar yağışı bekleniyor.

CNN Türk'te açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, pazartesi günün işaret ederek İstanbul'da kar yağışı beklendiğini ifade etti.

Pazartesi günü İstanbul'da sıcaklığın eksi iki dereceye kadar düşeceğini dile getiren Orhan Şen, buzlanma ve don uyarısında bulundu.

LODOS İSTANBUL'U TERK EDİYOR İstanbul'da son günlerde etkili olan lodosun pazar sabahına doğru kenti terk edeceğini söyleyen Şen, lodos sonrası soğuk hava dalgasının etkili olacağını belirtti.

PAZARTESİ İSTANBUL'A KAR GELİYOR Şen, pazartesi sabaha karşı İstanbul'da kar yağışı başlayacağını ve gün boyu devam edeceğini vurgulayan Şen "Yerde tutan bir kar olacak" dedi.

ANKARA'YA KAR YAĞACAK MI? Ankara'da çok kuvvetli olmamak ile birlikte pazar günü kar yağışının olacağını ifade eden Şen, "Salı gününe kadar devam edecek" diye konuştu.

OKULLAR TATİL EDİLSİN UYARISI İstanbul Valiliği'ne seslenen Orhan Şen, pazartesi trafiğin felç olacağının altını çizerek "Pazartesi okulların tatil edilmesi gerekir" sözlerini kullandı. Şen, karın İstanbul'da bir gün duracağını hemen erimeyeceğini söyledi.

