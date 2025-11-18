Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Nijerya'nın Demokratik Kongo ile karşılaştığı mücadelede sakatlanarak oyuna yarıda bırakan Victor Osimhen, İstanbul'a geldi. Galatasaraylı yıldız, havaalanında yaptığı açıklamada sakatlığına dair bilgi verdi.

İSTANBUL'A AYAK BASTI

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, milli takımın ardından bu akşam saat 20.30 sularında İstanbul'a ayak bastı.

OSIMHEN'DEN SAKATLIK CEVABI

Osimhen, İstanbul'a gelmesinin ardından havalimanında sorulan, "Herhangi bir ağrın var mı?" sorusuna, "Hayır, ciddi değil." cevabını verdi.

