Galatasaray'dan sakatlığı bulunan 5 futbolcu için açıklama
Galatasaray Kulübü, sakatlığı devam eden ve tedavisi tamamlanan 5 futbolcu hakkında açıklamada bulundu.
Galatasaray Kulübü, sakatlığı bulunan futbolcular hakkında açıklamada bulundu.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
Tedavisi tamamlanan İlkay Gündoğan antrenmanın tamamında takımla çalıştı.
Kasık fıtığı ameliyatı olan Yunus Akgün salon çalışmalarının ardından bugün düz koşulara başladı.
Sol alt arka adalesinde orta derecede (grade 2) strain belirlenen Berkan Kutlu’nun tedavisine devam edildi.
Milli takımlarından bugün dönecek olan Kaan Ayhan ve Victor Osimhen’in durumları yapılacak MR tetkikleri sonrasında belli olacaktır.
