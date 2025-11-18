Galatasaray'ın 3 sene önce Avusturya Ligi ekiplerinden Rapid Wien'den 6 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı ve bu sezon bir dakika bile süre almayan Yusuf Demir'in, ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik patron Okan Buruk'un da ayrılığa onay verdiği konuşuluyor.

Galatasaray'ın kanat oyuncusu Yusuf Demir, bu sezon bir dakika dahi forma şansı bulamadı. Genç oyuncu, forma şansı bulabileceği bir takıma transfer olmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, Yusuf Demir'in takımdan ayrılmasına izin verdi.

AYRILIK YAKIN

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Süper Lig takımlarının yakından ilgilendiği 22 yaşındaki futbolcu için kulübe ulaşacak teklifler değerlendirilecek. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan futbolcu da forma giyeceği yeni bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

6 MİLYON EUROLUK HAYAL KIRIKLIĞI

Bu sezon henüz forma şansı bulamayan oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yusuf Demir, 2022'de Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis karşılığında transfer edilmişti. Genç sağ kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.

