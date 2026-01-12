YAYFED’in 2025 bandrol verilerine göre Türkiye’de kitap üretimi geçen yıla kıyasla yüzde 1,5 gerilerken, yetişkin kültür yayınlarında ciddi düşüş yaşandı. Buna karşın roman, hikâye ve şiir kitaplarındaki artış dikkat çekti.

MURAT ÖZTEKİN - Türkiye’deki yayımcılık sektörü, geçtiğimiz sene geriledi.

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) 2025 yılı bandrol rakamlarını açıkladı. Geçen sene 407 milyon 777 bin 284 adet kitap basıldı. Bu rakam, bir önceki seneye kıyasla üretimde toplam 6 milyon 82 bin 979 adetlik (%1,5) düşüşe işaret etti. En büyük gerileme ise yetişkin kültür yayınlarında ortaya çıktı. 2024’te bu türde 49 milyon kitap basılırken, 2025’te üretim 35,8 milyonda kaldı.

2025’TE 41 MİLYON ROMAN BASILDI

Eğitim, inanç ve yetişkin kurgu edebiyat yayınlarındaki kitapların üretimindeki artış ise sevindirdi. 56 milyon 313 bin kitabın basıldığı yetişkin kurgu kategorisinde romanlar öne çıktı. Geçen sene toplam 41,3 milyon adet roman kitabı basılırken yayın sayısı ise 15 bin 494 oldu. Ayrıca 2025’te 4,4 milyon hikâye ve 3,1 milyon şiir kitabı basıldı.

Savaşların ve insani dramların öne çıktığı 2025’te gerçekleşen bu durum “Edebiyat zor zamanlarda yükselir” tezini de doğrular mahiyetteydi.

