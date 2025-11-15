Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ara transfer döneminde kanat bölgesine takviye yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, renktaşında bu sezon forma şansı bulamayan Yusuf Demir'i listesine aldı. Genç oyuncu da muhtemel teklife sıcak bakıyor.

İzmir temsilcisi Göztepe'nin, Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un bu sezon hiç forma şansı vermediği Yusuf Demir'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı iddia edildi.

DİNAMİZM VE YETENEK

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Göztepe yönetimi, 22 yaşındaki kanat oyuncusunun dinamizmi ve yeteneklerini takımın hücum hattına güç katacak önemli bir unsur olarak görüyor.

Yusuf Demir

YUSUF DEMİR, GÖZTEPE'Yİ İSTİYOR

Avusturya doğumlu Türk futbolcu, genç yaşta dikkatleri üzerine çekmiş ve bir dönem Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmişti. Galatasaray'da beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Yusuf Demir'in, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Göztepe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

GÖKHAN KARATAŞ

