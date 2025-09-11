Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Oynamadan zam istedi! Galatasaray'da kritik yol ayrımı

Oynamadan zam istedi! Galatasaray'da kritik yol ayrımı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Oynamadan zam istedi! Galatasaray&#039;da kritik yol ayrımı
Galatasaray, Yusuf Demir, Kiralama, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yıllık ücretinin yarısını ödeyerek başka kulübe kiralanmak istenen genç isim, hem bunu kabul etmedi hem de 950 bin avroluk ücretinin 1,2 milyon avroya çıkarılmasını istedi.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Aslan’da yönetimi şaşırtan bir transfer hikâyesi yaşandı. Galatasaray Kulübü’nün tam 6 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek Rapid Wien’den aldığı ve büyük hayal kırıklığı yaşadığı Yusuf Demir, saha dışında olduğu gibi masada da can sıktı. Geçen sezon 17 maçta toplam 453 dakika süre alıp 2 gol 2 asistlik katkı yapan Yusuf Demir, bu sezon ise hiç süre almadı. Teknik ekibin raporu doğrultusunda kiralık gönderilmek istendi.

TALEBİ DİKKATE ALINMADI

Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Yusuf Demir’in yıllık ücretinin yarısını da üstlenip forma giyeceği bir takıma gitmesi önerildi. 22 yaşındaki isim kiralanması durumunda yapılacak olan yeni mukavele için ‘zam’ talep etti. 950 bin avro garanti ücret alan Yusuf, rakamın 1,2 milyon avroya çıkarılması hâlinde sözleşme uzatabileceğini bildirdi.

Bu öneriyi dikkate dahi almayan yönetim, kararını değiştirmezse Demir ile sezon sonu yollarını ayıracak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Samandıra'da Tedesco fırtınası! Mesaiye uçakta başladı, tesislerde konakladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Samandıra'da Tedesco fırtınası! Mesaiye uçakta başladı, tesislerde konakladı - SporSamandıra'da Tedesco fırtınasıErgin Ataman'dan hava yolu şirketlerine 'ek sefer' çağrısı - SporErgin Ataman'dan 'ek sefer' çağrısı: Desteğe ihtiyacımız varEuroBasket 2025'te yarı finalistler belli oldu - SporEuroBasket 2025'te yarı finalistler belli olduFatih Terim için sürpriz iddia! Avrupa'ya mı dönüyor? - SporFatih Terim için sürpriz iddia!Buse Naz Çakıroğlu Dünya Boks Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi! - SporBuse Naz Çakıroğlu yarı finale yükseldi Fenerbahçe, 6 milyon 250 bin euro ödemişti! Türkiye'ye döndü: İşte yeni adresi... - SporF.Bahçe'de 7 yıl oynamıştı! Türkiye'ye döndü: Yeni adresi...
Sonraki Haber Yükleniyor...