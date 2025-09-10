Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray'da bir ayrılık daha: Yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da bir ayrılık daha: Yeni takımı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;da bir ayrılık daha: Yeni takımı belli oldu
Spor Haberleri

Galatasaray, Eylül 2023'te Bayern Münih'ten 250 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Eyüp Aydın'ı, sözleşmesini uzattıktan sonra Süper Lig ekibine kiralık gönderdi.

Türkiye'de 12 Eylül Cuma gecesi sona erecek yaz transfer döneminde hareketlilik devam ediyor. Kadrosunu dünyaca ünlü oyuncularla takviye eden Galatasaray'da ayrılıklara bir yenisi eklendi. 

Galatasaray'da bir ayrılık daha: Yeni takımı belli oldu - 1. Resim

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Gazeteci Yakup Çınar'ın haberine göre; sarı-kırmızılı yönetim, Eyüp Aydın’ın 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek sözleşmesini uzatma kararı aldı.

SAMSUNSPOR'A GİTTİ

Teknik direktör Okan Buruk'un geniş kadro nedeniyle forma şansı veremediği 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, mukavelesi uzatıldıktan sonra sezon sonuna kadar Samsunspor'a kiralandı.

Galatasaray'da bir ayrılık daha: Yeni takımı belli oldu - 2. Resim

Güncel piyasa değeri bir milyon euro olan 21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da 2025-2026 sezonunda henüz resmi maça çıkmadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

