Galatasaray'da bir ayrılık daha: Yeni takımı belli oldu

Türkiye'de 12 Eylül Cuma gecesi sona erecek yaz transfer döneminde hareketlilik devam ediyor. Kadrosunu dünyaca ünlü oyuncularla takviye eden Galatasaray'da ayrılıklara bir yenisi eklendi.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Gazeteci Yakup Çınar'ın haberine göre; sarı-kırmızılı yönetim, Eyüp Aydın’ın 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek sözleşmesini uzatma kararı aldı.

SAMSUNSPOR'A GİTTİ

Teknik direktör Okan Buruk'un geniş kadro nedeniyle forma şansı veremediği 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, mukavelesi uzatıldıktan sonra sezon sonuna kadar Samsunspor'a kiralandı.

Güncel piyasa değeri bir milyon euro olan 21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da 2025-2026 sezonunda henüz resmi maça çıkmadı.