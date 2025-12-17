Hindistan’da iki çocukluk arkadaşı, kiraladıkları arazide yaptıkları kazı sırasında mücevher kalitesinde dev bir elmasla karşılaştı.

Hindistan’da iki çocukluk arkadaşı, kiraladıkları arazide mücevher kalitesinde dev bir elmas buldu. 15,34 karatlık taşın değeri yaklaşık 2 milyon TL olarak hesaplandı.

TOPRAĞI KAZDILAR

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde Çocukluk arkadaşı olan Satish Hatik ve Sadık Muhammed kiraladıkları arazide mücevher kalitesinde dev bir elmas buldu.

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI: YAKLAŞIK 2 MİLYON TL

Resmi elmas değerlendiricisi Anupam Singh, taşın piyasa değerinin 5 ila 6 milyon(2 milyon TL) rupi arasında olduğunu açıkladı.

Elmasın, devlet tarafından düzenlenen resmi müzayedede satışa çıkarılması planlanıyor.

KISA SÜREDE ZENGİN OLDULAR

24 yaşındaki Satish ile 23 yaşındaki esnaf Sadık Muhammed, zorlu şartlar altında yaşıyor.

Buldukları taşın ardından ilk hedeflerini ise açıkça dile getirdiler:

“Artık kız kardeşlerimizi evlendirebiliriz.”

Panna bölgesi, Hindistan’ın en az gelişmiş bölgeleri arasında yer almakta. Yoksulluk, işsizlik ve su sıkıntısı günlük hayatın bir parçası olsa da bölge, ülkenin en önemli elmas rezervlerine ev sahipliği yapıyor.

Devlet, her yıl küçük arazileri sembolik bedellerle yerel halka kiralıyor. Ancak çoğu kişi aylarca kazı yapmasına rağmen hiçbir şey bulamıyor.

“BİRKAÇ HAFTADA BULMALARI ÇOK ŞAŞIRTICI

Bölge madencilik yetkilisi Ravi Patel, iki arkadaşın olağanüstü bir fırsat yakaladığını söyledi. Kasım ayında kiralanan arazide yalnızca birkaç hafta içinde mücevher kalitesinde elmas bulunmasının ender rastlanan bir durum olduğu aktarıldı.

