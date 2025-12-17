AK Parti'nin 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin raporunda sona gelindi. Raporun yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor.

AK Parti'nin 'Terörsüz Türkiye' raporunda sona gelindi. Habertürk'ün haberine göre, partinin raporu yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunması bekleniyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi siyasi parti temsilcilerini kabul etmişti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 saat sürmüştü.

MÜŞTEREK RAPOR HAZIRLANACAK

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan MHP’li Feti Yıldız, komisyonun hazırlayacağı ortak raporun yöntemi ve kapsamı üzerine değerlendirmelerde bulunulduğunu ifade etmişti. Yıldız, pazartesi günü yeniden bir araya geleceklerini ve önümüzdeki haftalar içinde müşterek raporun hazırlanacağını söylemişti.

Hazırlanacak metnin bir kanun teklifi değil, çerçeve metin olarak TBMM’ye sunulmasının planlandığını belirten Yıldız, alt komisyon kurulmayacağını ve çalışmanın bugünkü katılımcılarla sürdürüleceğini aktarmıştı.

Komisyonun çalışma süresine ilişkin değerlendirmede bulunan Yıldız, 31 Aralık’a kadar yetişmemesi halinde sürenin uzatılabileceğini de dile getirmişti.

