“Kıymetli Feridun Ağabey, ben Allah’ın yardımı ile tasavvuf üzerine bir kitap yazdım. Üç bölüm ve Allah’ın 99 ismine ithafen 99 şiir mevcut. Allah sevgisi 33 şiir Peygamber sevgisi 33 şiir, nefsi tanımak 33 şiir olarak düzenledim ve taslağını hazırladım.

Şiirlerin ve bölümlerin tamamı bana aittir. Hatta 2. kitabımı bile yazmaya başladım. Sevgili Ağabeyim, ben mahpusum ve bu kitabı hangi yöntemler ile bastıracağımı bilemiyorum. Birkaç yayınevine mektup attım fakat cevap alamadım. Sizlerin aracılığı ile yayınevlerine sesimi duyurmak istiyorum. Hazır olan taslağımı sunmayı ve bastırmayı canı gönülden istiyorum. Çok yüksek olmadığı takdirde basım ücretini karşılama gücüm de var. Haklarımı devredip basımcı firma ile beğenildiği takdirde ortak olmaya razıyım. Bu konuda yardıma ihtiyacım var. Daha önce köşenizde birkaç şiirime de yer vermiştiniz. Sizlerden gönlüme su serpecek bir haber çıkmasını temenni ederek, sizleri şanı yüce Allah’a emanet ediyorum.”

Vedat Balkaya/2. No’lu Y. G. K.C.İ.K Sincan-Ankara

Bir emekli olarak derdimi arz ediyorum

Feridun Ağabey, merhaba; küçük ve çok gelişmemiş bir ilçe olan Antalya Gazipaşa'da 1+1 50 metrekare bir dairede oturduğum için diğer şehirlere göre daha düşük bir kira olan 12 bin 500 TL ödüyorum. Başka bir şehirde oturmuş olsaydım, aldığım 18 bin TL emekli maaşım ev kirama bile yetmeyecekti. Gidip bir yerde kahve içmek hayalinden bile bahsetmiyorum, asgari yaşayabilmem için ödemem gereken faturalarım ve iaşe giderlerim var. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitiren büyük kızım İstanbul Teknik Üniversitesinde yüksek lisans yapıyor. Küçük kızım bu yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine başladı. Dilenerek onlara burslar ayarladım da bir şekilde zorlanarak da olsa okula devam edebiliyorlar... Ben markete ve pazara gidemiyorum. En düşük emekli maaşı 30 bin TL olmalıdır. Selam ve saygılarımla...”

Mustafa Keskin

Medyada stajyerlerle ilgili abartılı haberler

“-1983 yılının yaz tatilinde, lise 2’deyken bir elektrikçi dükkânında ilk stajımı yaptım. 1 kuruş ödeme almadım.

-1984-85 yıllarında, lise 3’teyken 8 ay, haftada 3 gün, toplam 105 gün orman ürünleri fabrikasında staj yaptım. Hiç ücret almadım.

-1987 yılında, üniversitedeyken, yazın, 75 gün SEKA fabrikasında 75 gün staj yaptım. Hiç maaş almadım.

-1988 yılında, yazın, Elektrik Dağıtım Şirketinde 50 gün staj yaptım. Hiç para almadım.

4 farklı iş yerinde yaptığım stajlarda verilen her işi yaptım. Hiçbir işe itiraz etmedim. Mesleki-teknik bilgilerimi artırdım.

1989 yılından beri, 36 yıldır mesleki-teknik okullarda teknik dersler veriyorum. Yüzlerce iş yerine, binlerce kez, staj yapan öğrencileri takip etmek, rehberlik etmek için gittim.

2025 yılı itibarıyla meslek liselerinde (4 yıllık), mesleki eğitim merkezlerinde (4 yıllık), meslek yüksek okullarında (2 yıllık), fakültelerde (4-5-6 yıllık) iş yerlerinde milyonlarca öğrenci staj yapmaktadır.

Staj, eğitimin bir parçasıdır. Her konuyu okulda öğretmek mümkün değildir. Örneğin, yüksek voltajlı trafo merkezlerinin benzerlerini okullarda kurmak, çalıştırmak, test etmek, onarmak mümkün değildir. Staj konusunu kimseye yaranmak için yazmıyorum. Staja karşı çıkmak cahilliktir. Bazı iş yerlerinde kötü çalışma şartları söz konusu ise burada yanlış o öğrenciyi o iş yerinde tutan öğretmenler ve idarecilerindir. Öğrenciler staja gitmesin derseniz ülkenin tesislerini çırak ve kalfasız bırakırsınız. Sonra da dışarılardan gelenleri çalıştırmak zorunda kalırsınız.

Ali Özdemir/Uzman Elektrik Teknik Öğretmeni-Yazar-Yayıncı

