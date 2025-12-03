ATM verdiği parayı niye geri almadı?

Garanti Bankasının maaş müşterisiyim. Bankamın bütün işlemlerinden memnunum. Geçtiğimiz günlerde bankamın 29 Ekim Caddesi üzerindeki Vizyon Park ATM’sinden banka kartımla para çekme işlemi yaptım. Paramı aldığımda baktım içlerinden bir adet 200’lük banknotun sağ üst kısmından bir minik parça kopuk. ATM’den böyle bir paranın gelmesine şaşırdım! Kontrol edilirken galiba gözden mi kaçtı nedir? Sonra düşündüm saniyeler içinde. Ben bu parayı bu hâliyle bir başkasına veremem hem kamu hakkı hem kul hakkı... “Bu parayı yine bankama iade edeyim de onlar paranın bu hâlini bilerek kullanımdan kaldırırlar veya ilgili yerlere iletirler” diye düşündüm. Bu düşünceyle parayı bankamatiğe işlem yaparak yatırmak istedim. ATM’den verilen cevap “geçerli banknot koyunuz” idi. Ama az önce bana bu banknotu veren aynı ATM idi. Şimdi parayı 'geçersiz' diyerek almıyor. Böylesi bir durumda ne yapmamız gerekiyor. Saygılarımla...

A.D.

Sağlığımızla ilgili kurumlarımıza arzımdır

1) Raporlu kronik rahatsızlığı olanlar raporları süresince niye ikinci bir iş olarak aile hekimlerine ilaç yazdırıyorlar? İlaç belli süre belli eczanelerde sistemde hastanın ilaç durumu zaten görülüyor. O zaman neden ikinci bir reçete gerekiyor?

2) Hafta sonları geceleri hastanelerin acillerine aslında uzman doktorların en tecrübelilerin bulunması lazım değil mi? Adı üzerine acil. Gün içerisinde hafta içinde zaten istediğim doktoru bulabiliyorum. Acil durumumda bu uzman doktorları bulamıyorsam eyvah ki eyvah neyleyeyim. Ya durumum gerçekten uzman doktorluk ise?

3) İki ikameti olan birisi bir orada bir burada her seferinde aile hekimi değiştirmek zorunda. Bunun için de her seferinde sağlık müdürlüklerine gitmek zorunda. Büyükşehirlerde bu o kadar zor ki... Bu durumu kolaylaştırmak iyi olmaz mı? Elektrik, su, doğalgaz vs. aboneliklerinden bir tanesi varsa iki ikametindeki aile hekimi değişmemeli.

İnsanımıza yardımcı olmalı önünü açmalıyız zira "insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır" ayrıca "kolaylaştırınız zorlaştırmayınız" buyruluyor. Düşüncelerimin değerlendirilerek gereğinin yapılmasını arz ederim. Saygılarımla.

Musa İshakoğlu

En az eğitim öğretim kadar önemli

“Okullarda akran zorbalığına çok sık dikkat çekilir oldu. Okullarda kimi çocukların akran zorbalığı sebebiyle hastanelere kaldırıldığı hayati tehlikesi olduğu haberlere yansımaya başladı. Kimi aileler bu konuda değişik çözüm önerileri sunuyor. Okullarda güvenlik olmasını isteyenler var, çocuk da olsa akran zorbasına ceza verilmesini önerenler var... Daha birçok yöntem dile getiriliyor. Bir şeyin farkında mıyız? Birçok konuda ailelerimiz, eğitimcilerimiz hatta birçok psikolojik danışmanlar çocuklarımızı nedense olumlu hayata göre yetiştirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın hep kibar hep nazik hep saygılı olmasını istiyoruz. Tamam doğru yapıyoruz ama bir şeyi atlamıyor muyuz? Çocuklarımız karşılarında akran zorbalığı gibi bir olumsuzlukla karşılaştıklarında ne yapacak? Bunu biliyorlar mı? Bu konuda kaç çocuğumuz ne kadar bilgi sahibi? Bu konuda kaç aile bireyi çocuklarını eğitebiliyor? Okullarda eğitimciler eğitim öğretimle birlikte bu konuda da bilgi veriyor mu? Hatta ve hatta profesyonel destek almak için gidilen yerlerdeki uzmanlar bu konuda aileye ve danışanı çocuğa bilgi veriyor mu? Çocuklarımıza çocukluğundan itibaren kendini anlatabilecek, sorunu olduğunda dile getirebilecek; çözüm üretme konusunda tercih yapabilecek şekilde de bilgi vermek ve eğitmek de en az eğitim öğretim kadar önemli değil midir? Saygılarımla.”

Elif Azra Çelebi

