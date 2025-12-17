KKTC’ye uygulanan ambargo ve izolasyonu Doğu Akdeniz Üniversitesi, bilim ve yükseköğretimle deldi.

Mahmut Özay / İSTANBUL - Dünya genelinde üniversitelerin kampüs ortamı, ulaşım ve eğitim gibi alanlardaki sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren dünyanın en saygın derecelendirme kuruluşlarından UI GreenMetric, 2025 Yeşil Üniversite Endeksi sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar, Türk yükseköğretim sisteminin çevre bilinci ve yeşil kampüs hedeflerindeki başarısını küresel ölçekte tescilledi. Toplam 105 ülkeden 1.745 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği listede, Türkiye 139 üniversitesi ile Avrupa’da sıralamaya en çok üniversite sokan ülke konumuna yükseldi. Bu alanda dünyada ise ikinci sırada yer aldı. Türkiye’nin 6 üniversitesi dünyada ilk 100’e, 21 üniversitesi ilk 200’e girdi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 25’inci, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) 48’inci sırada yer alarak ilk 50’ye girme başarısı gösterirken, Erciyes Üniversitesi 66’ncı, Ege Üniversitesi 83’üncü, Özyeğin Üniversitesi 89’uncu, Yeditepe Üniversitesi 91’inci sırada yer alarak ilk 100’e girmeyi başaran diğer Türk üniversiteleri oldu.

GreenMetric’in değerlendirmeye aldığı 105 ülke arasında “Kuzey Kıbrıs” da ilk defa yer aldı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, listede “Kuzey Kıbrıs” ülkesi olarak dünyada 580’inci sıradan listeye girdi. KKTC’deki Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ise Türkiye üniversitesi olarak gösterildi ve dünyada 55’inci sırada yer alarak ilk 100’e girmeyi başardı.

