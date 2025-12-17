Mahallî seçimlere yaklaşık üç buçuk yıllık bir zaman olmasına rağmen CHP’de koltuk mücadelesi şimdiden başladı.

BERAT TEMİZ / ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığına göz dikmesi ve ikinci dönemin sonunda aday olmayacağını açıklamasının ardından başkentte Yavaş sonrası konuşuluyor.

Ankara, trafik ve toplu ulaşım problemleriyle boğuşurken belediye başkanı adaylığı için âdeta bir güç savaşı yaşanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

Mansur Yavaş’ın daha önce sık sık yaptığı “İkinci dönemin sonunda bir daha aday olmayacağım” açıklamasını dikkate alarak harekete geçen bazı CHP milletvekillerinin yerel seçimlerde ABB başkan adayı olmak için kamuoyu ve kulis çalışmalarına başladığı öğrenildi.

İyi Parti’den istifa ettikten sonra CHP’ye geçen Ankara Milletvekili Adnan Beker’in kendisini ABB başkan adaylığına hazırladığı iddia ediliyor. Cemal Enginyurt ile birlikte çalışma yürüten Beker’in, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın da CHP’ye katılımında aktif rol oynadığı biliniyor.

2029’da yapılacak yerel seçimler için Beker dışında bazı ilçe belediye başkanları da ABB adaylığını hedefliyor.

