Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde (ABB) gergin anlar yaşandı. Masaya vuran meclis üyelerine tepki gösteren Mansur Yavaş, oturuma ara verdi. Bağrışmaların devam etmesi üzerine ise Mansur Yavaş, "Bağırma lan, ne bağırıyorsun?" diyerek karşılık verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin son oturumunda sinirler gerildi.

OTURUMA ARA VERDİ

Bazı üyelerin masalara vurması üzerine ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Masaya vurmayın, masaya vuranlar geçen hafta burayı terk ediyordu" diyerek oturuma ara verdi.

"BAĞIRMA LAN!"

Ara kararı verilmesinin ağrından bağrışmaların devam etmesi üzerine tepki gösteren Yavaş, "Bağırma lan! Ne bağırıyorsun?" diyerek seslendi. O anlar sosyal medyada da gündem oldu.

