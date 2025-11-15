İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamede reklamcı Necati Özkan’ın el yazısı notları dikkat çekti. Siber birimin tespit ettiği notta “Mansur şehirlerde büro açıyor” ve “Vekiller sarhoş geliyor” gibi ifadelerin yer aldığı görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturmasına ilişkin hazırladığı kapsamlı iddianamede, 105’i tutuklu, 5’i “müşteki şüpheli” olmak üzere toplam 407 isim yargı sürecine taşındı. İddianamede Ekrem İmamoğlu için 2430 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Açılan kamu davasında 99 kişinin örgüt üyesi olarak değerlendirildiği, İmamoğlu’nun ise örgütün kurucusu ve yöneticisi konumunda olduğu ifade edildi. Belgelerde ayrıca Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün’ün örgütün yönetici kadrosunda yer aldığı belirtildi.



Necati Özkan

İddianamede, örgüt yöneticisi olduğu belirtilen şüpheli Hüseyin Gün'e bağlı hareket ettiği değerlendirilen ve aynı zamanda "siyasal ve askeri casusluk" suçundan da başka bir dosyada tutuklu bulunan reklamcı Necati Özkan'a dair önemli bilgiler verildi.

"GELİYORUM DİYEN OPERASYON"

Yeni Şafak'ın haberine göre, Özkan'ın cep telefonunda dijital ortamda hazırlanmış, "Ekrem İmamoğlu" ve "Geliyorum Diyen Operasyon" başlıklı raporun bulunması soruşturmayı derinleştirdi.

Siber Suçlar Birimi, bu dosyanın yanı sıra Özkan'a ait yeni bir el yazısı belge daha tespit etti. Soruşturmanın en dikkat çeken bölümlerinden biri, Özkan'ın el yazısıyla tuttuğu notlar oldu.

Söz konusu not

MANSUR YAVAŞ VE SARHOŞ VEKİLLER...

11 Mart tarihli defter sayfasında, "Rıza + 6 belediye toplantı", "Partinin başına geçmek", "Trump ile görüşme", "İstanbul'a yeni vali gelecek, ardından kayyum", "CHP'nin iyi çalışmadığı", "Mansur şehirlerde büro açıyor, milliyetçi kanalla görüşüyor", "Özgür'den şikayetçiler", "Örgüt Mansur'u çıkaracak", "Vekiller sarhoş geliyor, odalarında alkol var", "Milletvekili istifa ve ara seçim", "Siyasi çevre yok, sadece akademi çevre var" notları yer alıyor.

Savcılık, bu notların Özkan'ın daha önce tuttuğu kişisel siyasal değerlendirmeler olabileceğini belirtti.

ŞÜPHELİLERLE TOPLANTI YAPIP İŞ BAĞLANTISI KURMUŞ

Öte yandan iddianamede, şüpheli Necati Özkan'ın İBB ve iştiraklerinde görevli olan üst düzey yönetici örgüt üyesi şüpheliler ile belediyeden usulsüz iş alan reklam şirketlerinin yetkilileri olan bazı şüphelilerle toplantı yaptığı, her iki taraf arasında yasa dışı iş bağlantıları kurduğu, bu hususların ziyaretçi kayıt defteri ile kamera kayıtlarından tespit edildiği belirtildi.

ÇAGLA ÇAGLAR

