Terörsüz Türkiye Komisyonu, salı günü yapılacak kritik toplantıda hem bakanlıkların hem de MİT’in son saha değerlendirmelerini alacak. Komisyonda öne çıkan başlık ise İmralı'ya ziyaret olup olmayacağı...

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 18 Kasım Salı günü yeniden masaya oturacak. 17’nci toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan kapsamlı sunumlar alınacak.

Komisyonda dinleme aşaması artık sona yaklaşırken, terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve Türkiye’den çekilme kararının sahaya nasıl yansıdığına dair MİT’ten gelecek değerlendirme, sürecin seyrini belirleyecek kritik başlık olarak öne çıkıyor.

SÜREÇ NASIL DEVAM EDECEK?

Eğer sahadaki durum da kararla doğru orantılı olursa yasal düzenlemeler yapılacak. Komisyon iki rapor hazırlayarak yasal çerçeve çizilecek ve politika metni oluşturulacak.

İMRALI'YA GİDİLECEK Mİ?

Öncesinde komisyonun İmralı’yı dinleyip dinlemeyeceği merak ediliyor. Henüz alınan bir karar yok.

ÇAGLA ÇAGLAR

