Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Depremzedeleri yalnız bırakmadıklarını belirten Erdoğan, CHP lideri Özel'e de "Öyle bir faşizm ki aykırı hiçbir görüşe tahammülü yok. Ne nezaketi ne de tutarlılığı var. Her gün bir yalanı ortaya çıkıyor. Sürekli geri vitese takıyor" sözleriyle yüklendi.

Asrın felaketinin ardından deprem bölgesinde konutlar hızla tamamlanıyor. Bugün de Adıyaman'da 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni gerçekleştirildi.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Sizleri sevgi ve saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve diğer illerimizde bizleri dinleyen vatandaşlarımıza da sevgilerimi yolluyorum.

Bugüne kadar teveccühünüze halel getirmedik, sizinle olan kavlimize gölge düşürmedik. Ülkemize eser ve hizmet kazandırmanın derdindeyiz. Sizi bir an önce güvenli yuvalarınıza kavuşturmak için çırpınıyoruz. Yaraları sarmanın derdindeyiz.

"YENİ YUVALARIN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Yeni yuvalarımızın da hayırlı olmasını diliyorum. 350 bininci konutu teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Nemrut'un şafakla buluşan ihtişamından, Fırat'ın coşkun akan sularından ilham alan Adıyaman, bu coğrafyanın hem iradesi hem de direncidir. Bu şehir sabrıyla dağlar gibi duran, acıyı bağrına basıp yeniden ayağa kalkmayı bilen bir milletin adeta canlı hafızasıdır.

6 Şubat'ta bu kent büyük bir yıkım ve acı yaşadı. Adıyaman'la birlikte 11 ilimiz zarar gördü. Bir kez daha deprem şehitlerimize rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum. Millet ve devlet olarak zor bir imtihanla sınandık. Çok az bir milletin taşıyabileceği yükün altından omuz omuza vererek kalktık. Ama herkes iyi bir sınav veremedi.

"BEDAVA EV SÖZÜ VERİP UNUTAN YALANCILARLA KARŞILAŞTIK"

Millet can derdindeyken siyasi rant peşinde koşanlar vardı. Yüreği yaralı depremzedelerimizi devletimize karşı kışkırtanlar oldu. Oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimizin aşağılandığı sahnelere şahitlik ettik. Seçimlerden önce bol bol fotoğraf çektirip bir daha buralara yolu düşmeyen deprem turistleri gördük. Bedava ev sözü verip daha sonra bunu unutan yalancılarla karşılaştık. Lafa gelince mangalda kül bırakmayanları, şimdi ne gören var ne duyan var... Sandıklar kapandı, seçim bitti onların da deprem bölgesiyle işi bitti. Biz ise burayı hiç yalnız bırakmadık. Buradaki çalışmalardan elimizi hiç çekmedik.

350 bininci yuvamızın anahtarını da bugün burada teslim ediyoruz. 2 yılda sadece Adıyaman'da 38 bin 157 konut ve iş yerini teslim ettik. Türkiye'nin en büyük ikinci şantiye alanını burada kurduk. Bugün Malatya'mızda 21 bin, Hatay'da 11 bin, Kahramanmaraş'ta 6 bin 523, Gaziantep'te 3 bin 834... toplam 45 bin yuvamızı daha teslime diyoruz. Böylece 11 ilimizde toplam 350 bin 178 bağımsız bölümün anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize takdim etmiş oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.

"HİÇBİR AYKIRI GÖRÜŞE TAHAMMÜLÜ YOK"

Bugün ayrıca bakanlıklarımızın da projelerini resmen hizmete veriyoruz. Bunların da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Unutmayın bizim boş işlerle kaybedecek tek bir saniyemiz yok. Millete hiçbir hayrı dokunmayan sahte ve sanal gündemler umurumuzda bile değil. Ana muhalefetin başındaki zat çok çirkin ifadelerle bizi, yargı mensuplarını hedef alıyor. Muhalif kimliğiyle öne çıkan gazetecileri bile hoşlarına gidecek şeyler söylemedikleri için trollerine linç ettiriyor. Öyle bir faşizm ki aykırı hiçbir görüşe tahammülü yok. Ne nezaket, sözlerine ne de tutarlılık var. Her gün bir yalanı ortaya çıkıyor. Sürekli geri vitese takıyor. Yalan makinesi mi ana muhalefetin genel başkanı mı ayırabilene aşk olsun. Bir partinin genel başkanına o hakaretler hiç yakışıyor mu? Sokak ağzıyla siyaset yapılır mı?

"ONUN BU ZAVALLI HALLERİYLE İLGİLENMİYORUZ"

Elinden mikrofon düşmüyor da peki ne demek istediğini çözebilen var mı? Yolsuzlukları savunmak dışında yaptığı bir iş var mı? Suç örgütü yakayı ele verdiğinden bu yana çıkıyor her gün yargı mensuplarına hakaret ediyor, tehdit ediyor. Allah aşkına yargıyı siyasallaştırmanın milletin kesesinden zenginleşenler haricinde kime ne faydası olacak. Bu üslubu en fazla CHP'li vatandaşlarımızı rencide etmektedir. Onlar da rahatsız, şikayetçi. Bu zatın işbilmezliğinden yılmışlar. Bu şahsın gençlerin eğlencesine dönüşen zavallı halleriyle ilgilenmiyoruz. Biz sadece işimize bakıyoruz. Milletimize verdiğimiz sözleri tutmaya bakıyoruz.

Sosyal konut projemize yoğun ilgi oldu. Adıyaman'a da 5 bin sosyal konut yapacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun"

GÖZDE NUR BAYAR

