Türkiye, doğusundan batısına kadar kar yağışının etkisi altında. İnsanlar karda yürümenin, çocuklar kar topu oynamanın keyfini çıkarırken yoğun kar yağışı zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı.

Bitlis’te kar yağışı sonrası kapanan 111 köy yolundan 89’u yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı olan 22 köy yolunda da çalışmalar devam ediyor. Kars’ta yoğun tipi sebebiyle merkeze bağlı Tekneli köyü yolunda 3 kişi araçlarıyla mahsur kaldı. Araç ve içindekiler ekiplerce kurtarıldı.

Kütahya’da da Kütahya-Tavşanlı kara yolunun çeşitli noktalarında kar ve gizli buzlanma sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Kuzey Kutbu kaynaklı soğuk hava dalgası dolayısıyla bugün 55 kentte kar yağışı görülecek.

Doğusundan batısına Türkiye kar altında!

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazar akşam saatlerinden itibaren (dün) Balkanlardan gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisiyle yaklaşık 10 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının 2-3 derece seviyelerine kadar düşeceği, yağışların karla karışık yağmur ve pazartesi (bugün) sabah saatlerine doğru il genelinde kar şeklinde görüleceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

İstanbul’da bugün saat 06.00’dan itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Bu arada İstanbul Valiliği de şiddetli yağmur ve fırtına sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ne, 23 çatı uçması, 28 ağaç devrilmesi, 80 su baskını, 18 hasar gören araç, 1 hasar gören bina, olmak üzere toplam 193 ihbarın geldiği bilgisini aktardı.

Fırtına sebebiyle bazı uçuş seferleri ile BUDO ve Şehir Hatlarına bağlı güzergâhlarda 15 sefer iptal edildi.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valiliği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malul gazi, engelli, hamile, 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağını bildirdi. Ancak sağlık, emniyet ve karla mücadele birimlerindeki kadın personel, 8 yaşından küçük çocuğu olsa dahi izin yapamayacak.

ON İLDE DE EĞİTİM YOK

Öte yandan eğitime ara verilen tek il İstanbul değil. Sakarya, Kocaeli, Yalova, Yozgat, Gümüşhane, Malatya, Kahramanmaraş, Bingöl ve Sivas’ta 1, Tunceli’de 2 gün okullar tatil edildi. Ankara’da ise kırsal mahallelerde taşımalı eğitim yapılmayacak.

