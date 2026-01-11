Meteoroloji, İçişleri Bakanlığı, AKOM’dan uyarılar peş peşe sıralandı. Meteoroloji’nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi. AKOM, Pazartesi günü saat 06.00 itibariyle İstanbul genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı olacağını açıkladı. AKOM’un tahminlerine göre haftanın diğer günleri ise İstanbul'da parçalı ve çocuk bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaşarak, kar yağışı için saat verdi.

"SABAH 06.00 İTİBARİYLE"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı’nın uyarılarının ardından AKOM’dan da bir uyarı geldi. Yarın sabah 06.00 itibariyle İstanbul’da kar yağışının etkili olacağını belirten AKOM, il genelinde yağışın kuvvetli olacağını bildirdi.

SICAKLIK 3 DERECEYE DÜŞECEK

AKOM'un tahminlerine göre kent genelinde gündüz 10 derecelerde seyreden sıcaklıklar Pazar gece saatlerinde 2-3 derecelere kadar gerileyecek. Gece İstanbul'da karla karışık yağmur, sabah saatlerinde ise yüksek kesimlerde ise kar görülmesi bekleniyor.

AKOM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gün boyu yağmurlu bir gökyüzü beklenirken, gece saatlerinden itibaren yağışların karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Yağışların pazartesi sabah saatlerinden (06.00) itibaren il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle;

12 Ocak Pazartesi: Kuvvetli kar yağışı

13 Ocak Salı: Parçalı bulutlu

14 Ocak Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu

15 Ocak Perşembe: Parçalı ve az bulutlu

16 Ocak Cuma: Parçalı ve az bulutlu

17 Ocak Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN UYARI

Bir uyarı da İçişleri Bakanlığı’ndan geldi. İçişleri Bakanlığı, yurdun bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak, kar ve fırtına beklendiğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Bolu'nun güneyindeki yağmurun, yüksekler başta olmak üzere yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kara dönmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar ve Ankara'da kuvvetli sağanağın, bölgenin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Mersin'in batı ilçeleri, Isparta'nın güney ve doğusu, Konya'nın güney ve batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak öngörülüyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de, Batı Akdeniz ile batı kesimlerinden başlayarak zamanla İç Anadolu Bölgesi genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, kıyı kesimlerde yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, buzlanma ve don, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, yüksek kar örtüsü olan bölgelerde çığ ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.

68 İLDE SARI ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise sabah saatlerinde 68 il için sarı kodlu alarm vermişti. 13 il dışında tüm illeri uyaran Meteoroloji, hava sıcaklığının 7 derece birden düşeceğini de belirtmişti. Başta İstanbul olmak üzere Trakya, Çanakkale, iç ve doğu bölgelerde Pazartesi itibariyle kar yağışının etkili olacağı işaret edilmişti.

