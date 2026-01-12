Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün (KYGM) 14 ilde düzenleyeceği 10. Tematik Kış Kampları, 26-30 Ocak tarihlerinde yapılacak.

5-7 Ocak tarihlerinde E-Genç uygulaması üzerinden yapılan başvurular sonucu akademik başarı puanları, yurtlarda temsilci olup olmama ve kamp temasıyla ilişkili fakülte bölümleri dikkate alınarak seçilen 81 şehirden, 2100 öğrenci programa katılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Tematik kış kampları ile gençlerin ara tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Beş gün boyunca dolu dolu geçecek tematik kamplarımızda akademik seminerler, şehir gezileri, şehit yakınları ve gazi ziyaretleri, gönüllülük faaliyetleri, bilgi yarışmaları, sportif faaliyetler ve sanatsal etkinlikler gençleri bekliyor. Gençlerimiz kamplarda deneyim kazanıyor, yeni arkadaşlar ediniyor” ifadesini kullandı. Ömer Faruk Karataş ANKARA İHA

