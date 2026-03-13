ABD’nin Kaliforniya eyaletinde iki küçük oğlunu sıcak arabada bırakarak dolgu yaptırmaya giden ve 1 yaşındaki bebeğinin ölümüne neden olan Maya Hernandez hakkında karar verildi.

ABD’de korkunç bir olay yaşandı. Mahkeme belgelerine göre olay, 29 Haziran 2025’te Kaliforniya’nın Bakersfield kentinde meydana geldi. 20 yaşındaki Maya Hernandez adlı bir kadın dudak dolgusu yaptırmak için bir estetik merkezine gitti. Düşüncesiz anne 1 yaşındaki Amillio ile 2 yaşındaki oğlunu araç koltuklarında bağlı şekilde otomobilde bıraktı.

ÖLÜ BULUNDU

Kadın geri döndüğünde küçük oğlu Amillio’nun tepkisiz olduğunu fark etti. Hastaneye kaldırılan bebeğin vücut sıcaklığının 107 dereceye ulaştığı, hayatta kalan 2 yaşındaki kardeşinin ise 99 derece vücut sıcaklığına sahip olduğu bildirildi.

Estetik uğruna facia! Bebeği arabada ölüme terk etti: Cezası belli oldu

ÇOCUKLAR ARABADA UZUN SÜRE KALMIŞ

Yerel medya tarafından elde edilen mahkeme belgelerine göre çocuklar yaklaşık iki saat boyunca araçta kaldı. Hernandez’in estetik işleminin ise 15 ila 20 dakika sürdüğü belirtildi.

Hernandez polise, 2022 model Toyota Corolla Hybrid aracının klimasını 60 dereceye ayarlayıp çalışır halde bıraktığını söyledi. Ancak aracın motorunun, otomatik güvenlik sistemi nedeniyle bir saat sonra kendiliğinden durduğu ve çocukların en az bir saat boyunca klimadan mahrum kaldığı ortaya çıktı. Olay günü hava sıcaklığının yaklaşık 38 derece olduğu kaydedildi.

15 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Hernandez, 5 Mart Perşembe günü görülen duruşmada, oğlu Amillio Gutierrez’in ölümüyle ilgili “taksirle öldürme” suçlamasını kabul etti. Savcılıkla yapılan anlaşma kapsamında ilk derece cinayet suçlaması düşürülürken, mahkeme Hernandez’i toplam 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

BABA İSYAN ETTİ

Amillio’nun babası Rosendo Gutierrez, oğlunun ölüm haberini başka bir suçtan tutuklu bulunduğu sırada aldı. Mahkeme kararına tepki gösteren Gutierrez, “Onları kurtarmak için orada değildim, kendimi suçlu hissediyorum. 15 yıl yeterli değil. Bu hiç yaşanmamalıydı” dedi.

BÜYÜKANNEDEN DE KARARA TEPKİ

Duruşmada söz alan Amillio’nun büyükannesi Katie Martinez ise kararı eleştirerek, “15 yıl yeterli değil. Amillio olmadan bir ömür geçireceğiz. Onun mezuniyetini, doğum günlerini ya da mutfak masasındaki en basit anlarını bile göremeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

