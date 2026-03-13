Ramazan Bayramı yaklaşırken emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri milyonlarca emekli tarafından araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamalarla 4A, 4B ve 4C emeklileri için ödeme takvimi netleşti.

Ramazan Bayramı öncesinde emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere yönelik yaptığı açıklamada maaşların ve bayram ikramiyelerinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da 2026 yılı Ramazan Bayramı öncesi yapılacak ödemelerin tarihlerini kamuoyuyla paylaştı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2026?

2026 yılı Ramazan Bayramı öncesinde emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri erken ödeme takvimi kapsamında hesaplara yatırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı açıklamada emeklilere maaş ve ikramiye ödemelerinin bayram öncesinde yapılacağını duyurdu.

Buna göre emeklilerin maaş ödemeleri 14 Mart 2026 tarihinden itibaren başlarken, bayram ikramiyeleri de aynı ödeme takvimi kapsamında hesaplara aktarılacak. Ödemelerin 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında tamamlanması planlanıyor.

Ramazan Bayramı’nın bu yıl 20 Mart 2026 tarihinde başlaması nedeniyle emeklilerin maaş ve ikramiyeleri bayramdan önce yatırılmış olacak.

4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi açıklandı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2026?

4A, 4B, 4C EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan ödeme takvimine göre emeklilerin maaş ve bayram ikramiyeleri sigorta statüsüne göre farklı tarihlerde yatırılacak.

4A (SSK) emeklileri için ödeme takvimi:

Maaş ödeme günü 17, 18, 19, 20 Mart olanlar - 14 Mart 2026

Maaş ödeme günü 21, 22, 23 Mart olanlar - 15 Mart 2026

Maaş ödeme günü 24, 25, 26 Mart olanlar - 16 Mart 2026

4B (Bağ-Kur) emeklileri için ödeme takvimi:

Maaş ödeme günü 25 ve 26 Mart olanlar - 17 Mart 2026

Maaş ödeme günü 27 ve 28 Mart olanlar - 18 Mart 2026

4C (Emekli Sandığı) emeklileri için ödeme takvimi:

Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin bayram ikramiyeleri 19 Mart 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak.

Bu takvimle birlikte tüm emekli vatandaşların maaş ve bayram ikramiyesi ödemelerinin 19 Mart 2026 tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

2026 yılında emeklilere her bayram için 4 bin TL bayram ikramiyesi ödenecek. Ramazan ve Kurban Bayramı ile birlikte toplam 8 bin TL ödeme yapılacak.

