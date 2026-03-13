Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, sahasında Chicago Bulls'u 142-130 mağlup ederken; Sloven basketbolcu Luka Doncic, 51 sayı, 10 ribaund ile double-double yaptı.

NBA'de normal sezon heyecanı 9 karşılaşmayla devam etti. Detroit Pistons, sahasında Philadelphia 76ers'ı 131-109 yendi.

47'nci galibiyetini elde eden Detroit'te Duncan Robinson 19 sayı, Tobias Harris ile Ron Holland, 15'er sayıyla oynadı. 31'inci yenilgisini alan Philadelphia'da milli basketbolcu Adem Bona forma giymezken, MarJon Beauchamp 17 sayı, Jabari Walker da 16 sayıyla müsabakayı tamamladı.

Adem Bona

LAKERS'IN DONCIC'İ VAR

Los Angeles Lakers, konuk ettiği Chicago Bulls'u 142-130'luk skorla yendi ve 41'inci galibiyetini aldı. Lakers'ta Luka Doncic 51 sayı, 10 ribaund ile double-double yaparken; Austin Reaves 30 sayı ve LeBron James de 18 sayı kaydetti. 39'uncu mağlubiyetini alan Chicago'da Joshua Giddey 27 sayı, Matas Buzelis de 22 sayı kaydetti.

Luka Doncic

NBA'de gecenin sonuçları şöyle:

Detroit Pistons: 131 - Philadelphia 76ers: 109

Indiana Pacers: 108 - Phoenix Suns: 123

Orlando Magic: 136 - Washington Wizards: 131

Miami Heat: 112 - Milwaukee Bucks: 105

Atlanta Hawks: 108 - Brooklyn Nets: 97

Memphis Grizzlies: 112 - Dallas Mavericks: 120

San Antonio Spurs: 131 - Denver Nuggets: 136

Oklahoma City Thunder: 104 - Boston Celtics: 102

Los Angeles Lakers: 142 - Chicago Bulls: 130

Haberle İlgili Daha Fazlası