NBA'de Denver Nuggets, Ball Arena'da konuk ettiği Houston Rockets'ı 129-93'lük skorla devirdi. Bu sezon oynadıkları maçların 3'ünü kazanan ev sahibi, Rockets'a karşı ikili averaj üstünlüğünü elde etti.

Nuggets'ın All-Star yıldızı Nikola Jokic; 16 sayı, 13 asist, 12 ribauntla bu sezon 25'inci triple-double'ını yaptı. Ev sahibi ekipte Jamal Murray 30, Christian Braun 19, Cameron Johnson 17 sayı üretti.

Nikola Jokic

Amen Thompson'ın 16 sayıyla katkı verdiği Rockets'ta Kevin Durant 11 sayı, Alperen Şengün 10 sayı, 3 asist, 2 ribaunt ve 3 blok kaydetti.

LEONARD'DAN TIMBERWOLVES POTASINA 45 SAYI

Kawhi Leonard’ın 45 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle takımını sırtladığı karşılaşmada Los Angeles Clippers, sahasında Minnesota Timberwolves'u 153-128 mağlup etti.

Clippers'ta Bennedict Mathurin 22, Darius Garland 21 sayıyla farklı galibiyete katkıda bulundu. Timberwolves'ta ise Anthony Edwards'ın 36 sayı, 5 asistlik çabası yenilgisi önlemeye yetmedi. Naz Reid 18, Julius Randle, Jaden McDaniels ve Jaylen Clark, 11'er sayıyla oynadı.

