Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yapılacak 2. Dönem 2026 Yılı TÜBİTAK Bilim Kampları için başvurular başladı. TÜBİTAK Bilim Kampları Nisan-Haziran dönemi kamp takviminin ayrınrtıları paylaşıldı.

2026 yılı sonuna kadar ülkemizin farklı bölgelerinde çok sayıda bilim kampı düzenlenecek. TÜBİTAK Bilim Kampları; "Matematik ve Arkeoloji", "Fizik ve Optik", "Doğa Bilimleri", "Finansal Okuryazarlık", "Afet Farkındalığı", "Kuantum Dünyasına İlk Adım" ve "Teorik Matematik" gibi çeşitli temalarda gerçekleştirilecek.

Bilim kampları, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TÜBİTAK iş birliğinde yürütülüyor.

BİLİM KAMPLARINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Lise Grubu: 1 Ocak 2009- 31 Aralık 2011 tarihleri arasında doğan öğrenciler.

Genç Grubu: 1 Ocak 1997- 31 Aralık 2008 tarihleri arasında doğan 18-29 yaş arası gençler.



TÜBİTAK Bilim Kampları Nisan-Haziran dönemi kamp takvimi açıklandı!

İSTENEN BELGELER

Bilim kamplarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin kesin kayıt esnasında gerekli belgeler mail yoluyla iletilecek olup, bu belgelerin eksiksiz doldurulup imzalanması ve belirtilen tarihe kadar e-posta yoluyla ibraz edilmesi zorunludur.

Belge teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. TÜBİTAK Bilim Kampları başvuru sonuçları e-posta aracılığıyla bildirilecektir. Kamp tarihlerinde ve temalarında gerekli görüldüğü takdirde değişiklik yapma hakkı TÜBİTAK'a aittir.

