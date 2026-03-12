BUSKİ tarafından yayımlanan güncel su kesintisi duyuruları Bursa’da yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Osmangazi, Yıldırım ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde planlı çalışmalar ve arıza nedeniyle bazı mahallelerde su kesintileri yaşanacağı bildirildi. İşte, 12 Mart BUSKİ su kesintisi listesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, 12 Mart 2026 tarihine ilişkin planlı su kesintisi duyurularını paylaştı. Yapılan açıklamaya göre Osmangazi, Yıldırım ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde yürütülen altyapı çalışmaları ve arıza giderme işlemleri nedeniyle bazı mahallelerde belirli saatler arasında su kesintisi uygulanacak.

BUSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 12 MART

Mustafakemalpaşa - Hamzabey ve çevresi

Mahalleler: Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye, Yüzbaşı Sabribey

Tarih: 4 Mart - 12 Mart 2026

Saat: 09.00 - 18.00

Nedeni: Kanalizasyon çalışmaları kapsamında zaman zaman su kesintisi yaşanabilecek.

Mustafakemalpaşa - Züferbey ve çevresi

Mahalleler: Züferbey, Lalaşahin, Yenidere, Orta Mahalle

Tarih: 3 Mart - 13 Mart 2026

Saat: 09.00 - 18.00

Nedeni: Kanalizasyon çalışmaları nedeniyle zaman zaman su kesintisi uygulanacak.

Osmangazi - Akpınar Mahallesi

Bölge: Hayat Sokak ve civarı

Tarih: 12 Mart 2026

Saat: 11.15 - 16.00

Nedeni: Arıza çalışması

Osmangazi - Alemdar Mahallesi

Bölge: Selçuk Çıkmazı ve civarı

Tarih: 12 Mart 2026

Saat: 10.30 - 11.30

Nedeni: Arıza çalışması

Osmangazi - Dereçavuş Mahallesi

Bölge: Dilek Sokak ve civarı

Tarih: 12 Mart 2026

Saat: 11.40 - 12.40

Nedeni: Arıza çalışması

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Osmangazi - Panayır Mahallesi

Bölge: Derman Caddesi ve çevresi

Tarih: 12 Mart 2026

Saat: 12.10 - 14.50

Nedeni: Arıza çalışması

Osmangazi - Tayakadın Mahallesi

Bölge: 1. Bahçe Sokak ve civarı

Tarih: 12 Mart 2026

Saat: 12.10 - 14.10

Nedeni: Arıza çalışması

Yıldırım - Ertuğrulgazi Mahallesi

Bölge: Vatan Sokak ve civarı

Tarih: 12 Mart 2026

Saat: 11.00 - 14.00

Nedeni: Arıza çalışması

Yıldırım - Sakarya Mahallesi

Bölge: Darı Sokak ve civarı

Tarih: 12 Mart 2026

Saat: 09.15 - 13.15

Nedeni: Arıza çalışması

