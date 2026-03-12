BUSKİ su kesintisi listesi 12 Mart! Bursa'da sular ne zaman gelecek? (Osmangazi, Yıldırım, Mustafakemalpaşa)
BUSKİ tarafından yayımlanan güncel su kesintisi duyuruları Bursa’da yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Osmangazi, Yıldırım ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde planlı çalışmalar ve arıza nedeniyle bazı mahallelerde su kesintileri yaşanacağı bildirildi. İşte, 12 Mart BUSKİ su kesintisi listesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, 12 Mart 2026 tarihine ilişkin planlı su kesintisi duyurularını paylaştı. Yapılan açıklamaya göre Osmangazi, Yıldırım ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde yürütülen altyapı çalışmaları ve arıza giderme işlemleri nedeniyle bazı mahallelerde belirli saatler arasında su kesintisi uygulanacak.
BUSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 12 MART
Mustafakemalpaşa - Hamzabey ve çevresi
Mahalleler: Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye, Yüzbaşı Sabribey
Tarih: 4 Mart - 12 Mart 2026
Saat: 09.00 - 18.00
Nedeni: Kanalizasyon çalışmaları kapsamında zaman zaman su kesintisi yaşanabilecek.
Mustafakemalpaşa - Züferbey ve çevresi
Mahalleler: Züferbey, Lalaşahin, Yenidere, Orta Mahalle
Tarih: 3 Mart - 13 Mart 2026
Saat: 09.00 - 18.00
Nedeni: Kanalizasyon çalışmaları nedeniyle zaman zaman su kesintisi uygulanacak.
Osmangazi - Akpınar Mahallesi
Bölge: Hayat Sokak ve civarı
Tarih: 12 Mart 2026
Saat: 11.15 - 16.00
Nedeni: Arıza çalışması
Osmangazi - Alemdar Mahallesi
Bölge: Selçuk Çıkmazı ve civarı
Tarih: 12 Mart 2026
Saat: 10.30 - 11.30
Nedeni: Arıza çalışması
Osmangazi - Dereçavuş Mahallesi
Bölge: Dilek Sokak ve civarı
Tarih: 12 Mart 2026
Saat: 11.40 - 12.40
Nedeni: Arıza çalışması
BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Osmangazi - Panayır Mahallesi
Bölge: Derman Caddesi ve çevresi
Tarih: 12 Mart 2026
Saat: 12.10 - 14.50
Nedeni: Arıza çalışması
Osmangazi - Tayakadın Mahallesi
Bölge: 1. Bahçe Sokak ve civarı
Tarih: 12 Mart 2026
Saat: 12.10 - 14.10
Nedeni: Arıza çalışması
Yıldırım - Ertuğrulgazi Mahallesi
Bölge: Vatan Sokak ve civarı
Tarih: 12 Mart 2026
Saat: 11.00 - 14.00
Nedeni: Arıza çalışması
Yıldırım - Sakarya Mahallesi
Bölge: Darı Sokak ve civarı
Tarih: 12 Mart 2026
Saat: 09.15 - 13.15
Nedeni: Arıza çalışması