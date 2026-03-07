Küba’da arızalı santraller ve yakıt sıkıntısı nedeniyle nüfusun yüzde 68’i elektriksiz kaldı. Günlük elektrik kesintileri 20 saate kadar çıkarken, uzmanlar altyapının yenilenmesi için 8-10 milyar dolarlık yatırım gerektiğini vurguluyor.

Küba’da enerji sektörü ciddi bir krizle karşı karşıya. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Elektrik Birliği (UNE), ülkede faaliyet gösteren 16 termik santralin yarısının arızalı olduğunu ve devre dışı kaldığını açıkladı.

NÜFUSUN YÜZDE 68'İ ELEKTRİKSİZ

Bu durum, ülke genelinde günlük 20 saate varan elektrik kesintilerine yol açıyor. En yüksek talep saatlerinde nüfusun yaklaşık yüzde 68’i elektriksiz kalıyor. Bbu oran, Küba tarihindeki en yüksek kesinti seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar, enerji krizinin başlıca nedenleri arasında arızalı santraller ve ABD kaynaklı petrol ambargosunu gösteriyor. Eskiyen enerji altyapısının yenilenmesi ve üretim kapasitesinin artırılması için 8 ila 10 milyar dolar yatırım gerektiği ifade ediliyor.

ALTYAPI YATIRIMI ŞART

Küba hükümeti, dış kaynaklı petrol gelmeden enerji sistemini ayakta tutabilmek için acil durum paketini devreye aldı. Ancak uzmanlar, uzun vadeli çözüm için ciddi altyapı yatırımlarının şart olduğunu belirtiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası