Galatasaray, 14 Mart Cumartesi günü evinde oynayacağı RAMS Başakşehir ile Süper Lig'de 36'ncı defa karşı karşıya gelecek. Rakibini devirip, şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un yanı sıra Leroy Sane ve Abdülkerim Bardakcı, kritik karşılaşmada cezalı durumda. Eren Elmalı ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 26'ncı haftasında Galatasaray, 14 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de RAMS Başakşehir'le karşılaşacak. RAMS Park'ta oynanacak müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.

Sarı-kırmızılılar, ligde 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu 61 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Turuncu-lacivertliler ise 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucu 42 puan ve averajla 5'inci sırada yer alıyor.

36'NCI RANDEVU

Galatasaray ile Başakşehir, ligde bugüne kadar 35 defa rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 20 defa sahadan mutlu ayrıldı. Turuncu-lacivertliler, rakibini 7 kez yenerken, 8 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın 62 golüne, Başakşehir 39 golle karşılık verdi.

Sarı-kırmızılılar, turuncu-lacivertliler ile Süper Lig'de oynadığı son 7 maçı kazandı.

İki takım, bu sezon 1'i lig, 1'i de kupada olmak üzere 2 defa karşılaştı. Bu mücadeleleri Galatasaray kazandı.

EVİNDE 31 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı karşılaşmalarda yenilmiyor. RAMS Park'ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37'nci haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından çıktığı 31 maçta kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 25 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Galatasaray, bu sezon ligde iç sahada çıktığı 13 müsabakanın 10'unu kazanırken, 3'ünden beraberlikle ayrıldı.

LİGİN EN GOLCÜ VE EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de hem hücum hem de savunma istatistiklerinde zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ligde çıktığı 25 karşılaşmada rakip fileleri 59 kez havalandırdı ve ligin en golcü takımı olarak yer alıyor. Aslan ayrıca 18 golle de Göztepe ile birlikte en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca +41 ile de en iyi averaja sahip takım.

LİGDE ICARDI'DEN 13, OSIMHEN'DEN 11 GOL

Galatasaray'da Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ve Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ligde en çok gol atan futbolcular olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Icardi 13, Osimhen 11, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz 6'şar, Gabriel Sara ve Yunus Akgün 5'er, Eren Elmalı 3, İlkay Gündoğan ve Lucas Torreira 2'şer, Sacha Boey, Davinson Sanchez ve Roland Sallai ve de 1'er gol kaydetti. Ayrıca Fatih Karagümrük maçında Fatih Kurucuk, Kayserispor karşılaşmasında Aaron Opoku ve Eyüpspor mücadelesinde de Jerome Onguene kendi kalesine gol attı.

OSIMHEN SON 8 MAÇTA 8 GOL ATTI

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, ligde oynadığı son müsabakaları boş geçmiyor. Osimhen, Süper Lig'de görev aldığı son 8 karşılaşmada rakip fileleri 8 kez havalandırdı. 27 yaşındaki futbolcu, bu süreçte Samunspor'a 2 gol atarken, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarında da 1'er gol kaydetti. Nijeryalı futbolcu, Eyüpspor karşılaşmasında gol atamasa da asist yaparak takımına katkı verdi.

Victor Osimhen

SON 10 MAÇ

İki takım arasında oynanan 7'si Süper Lig, 3'ü de Türkiye Kupası olmak üzere son 10 maçta Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 8, turuncu-lacivertliler de 1 kez galip geldi. 1 karşılaşma ise berabere tamamlandı.

FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek rekabetteki en farklı skoru elde etti. Turuncu-lacivertliler ise sarı-kırmızılıları en farklı 5-1 ve 4-0'lık skorlarla devirdi. İki takım arasında 3-3 gibi gollü bir müsabaka da var.

OKAN BURUK İLE NURİ ŞAHİN, 6'NCI DEFA RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin bugüne kadar 5 defa rakip oldu. Bu mücadelelerde Buruk, sarı-kırmızılıları çalıştırırken; Şahin de Antalyaspor ve Başakşehir'in başındaydı. Okan Buruk, 5 maçta da sahadan galip ayrıldı.

Okan Buruk

OKAN BURUK, SANE VE ABDÜLKERİM CEZALI

Galatasaray'da Başakşehir maçında cezalı isimler bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Beşiktaş derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Teknik Direktör Okan Buruk ve Abdülkerim Bardakcı ile aynı müsabakada direkt kırmızı kartla oyun dışı kalan Alman futbolcu Leroy Sane müsabakada yer alamayacak.

Leroy Sane, Beşiktaş derbisinde direkt kırmızı kart görmüştü.

EREN SARI KART CEZA SINIRINDA

Sarı-kırmızılılarda, Başakşehir mücadelesi öncesinde 1 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Aslan'da Eren Elmalı, turuncu-lacivertliler karşısında sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

