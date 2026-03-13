Samsun’da uygulanan yoğun tedavi ve solunum fizyoterapisi sayesinde 15 yıldır KOAH ile mücadele eden ve solunum cihazına bağlı yaşayan 43 yaşındaki Soner Kurulay, cihazlardan kurtularak yeniden yürümeye ve günlük hayatını bağımsız şekilde sürdürmeye başladı. Kurulay, “4 tane cihazla yaşıyordum. Şu an oksijen cihazını bile bıraktım” dedi.

Uzun yıllardır KOAH hastalığıyla mücadele eden ve gittiği hastanede "Yüzde 10 yaşama hakkın kaldı" denilen, solunum cihazına bağlı yaşayan bir hasta, uygulanan tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden sağlığına kavuştu.

Yaklaşık 15 yıldır KOAH hastası olan ve son dönemde yoğun bakımda tedavi gören hasta, yapılan müdahaleler ve solunum fizyoterapisi sayesinde oksijen cihazına bağımlılıktan kurtularak yeniden günlük hayatına dönebildi.

“KOAH İLERİ EVREDEYDİ”

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Ulaş Çınar, hastanın ileri evre KOAH nedeniyle uzun süre solunum cihazına bağlı yaşamak zorunda kaldığını belirterek uygulanan tedavi sürecini anlattı.

Doç. Dr. Hüseyin Ulaş Çınar, "Hastamız yaklaşık 15 yıldır KOAH ile mücadele ediyor. Son 2 ayını yoğun bakım şartlarında geçirmek zorunda kalmış. Yoğun bakımda hasta solunum cihazına bağlanmıştı. Solunum cihazından ayrılamadığı için ev tipi solunum cihazı ile taburcu edilmişti. KOAH 4. (ileri) evredeydi ve yaygın kronik bronşiti vardı. Hasta bize başvurduğunda, yapay solunum cihazı ile yaşamak zorunda olduğundan dolayı gırtlak dediğimiz bölgede trakeostomi ile soluması sağlanmaktaydı. İlk olarak yaptığımız bronkoskopik değerlendirmede, trakeostominin hava yolunda oluşturduğu tahribatları gidermeye çalıştık. Ardından standart tedavilere ek olarak uyguladığımız çeşitli antiinflamatuar sitokin tedavilerini yoğun şekilde verdik. Bu tür uzun süre yatak bağımlılığı olan, hareket kısıtlılığı bulunan hastalarda gelişen kas erimesi ve kas güçsüzlüğü üzerine yoğunlaştık. Yoğun bir solunum fizyoterapisi uyguladık. Öncelikli olarak gırtlak bölgesindeki trakeostomiden solumasını durdurduk ve hastanın normal oksijenle soluyabilir hale gelmesini sağladık” dedi.

“Yüzde 10 yaşama hakkın kaldı” sözleri boşa çıktı! KOAH hastası yeniden hayata döndü

“YAPMAMIZ GEREKEN HASTAYI KOLAYA ALIŞTIRMAK YERİNE…”

Tedavi hakkında bilgi veren Çınar “Ardından hastanın kliniği giderek iyileşti. Sonuç olarak hasta, normal günlük hayatını sürdürebilecek, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeye gelmeyi başardı. KOAH, insan hayatının standartlarını oldukça düşüren ve zamanla hastanın günlük ihtiyaçlarını kendi başına yapamayacak hale gelmesine neden olan ilerleyici ve geri dönüşümsüz bir hastalıktır. Yapmamız gereken, hastayı kolaya alıştırmak yerine tam tersine zor olanı, yani fizyolojik olarak kendi başına yapması gerekeni yapmaya teşvik etmektir. Hastanın kendisini sürekli solunum cihazına bağlamak yerine solunum egzersizlerine ağırlık vermesi gerekir. Uygulanan rutin tedavilerden fayda göremiyorsa, bizim gibi sayılı merkezlerde yapılan çeşitli bronkoskopik tedavilerin uygulandığı merkezleri araştırması gerekir" şeklinde konuştu.

"OKSİJEN CİHAZINI BİLE BIRAKTIM"

15 yıl boyunca KOAH ile mücadele ettiğini belirten 43 yaşındaki Soner Kurulay ise tedavi sürecinin ardından cihazlardan kurtulduğunu söyledi. Kurulay, "Bende doğuştan bronşit vardı. Sonrasında KOAH oldum. Daha önce başka bir şehirde hastaneye gittim. Orada bana ‘Yüzde 10 yaşama hakkın kaldı' dediler, beni ölüme terk ettiler. Hocamı sosyal medyada gördüm. Hocamızdan Allah razı olsun. Bende büyük bir cihaz vardı. İlk olarak onu çıkardı. ‘Sen nefes alabiliyorsun' dedi. Gittiğim hastanede beni o cihazla yaşatıyorlardı. Yemek yedirtmiyorlardı, su içirtmiyorlardı. Burada hocamın tedavisi sayesinde şimdi ayağa kalktım, yürüyebiliyorum. Sağlığıma kavuştum. 15 senedir KOAH hastasıyım. Cihazla yaşıyordum. Onsuz hiçbir şey yapamıyordum. Lavaboya dahi cihazla gidiyordum. 4 tane cihazla yaşıyordum. Şu an hocamızın tedavisi sayesinde oksijen cihazını bile bıraktım" diye konuştu.

