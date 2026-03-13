Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü’nde (TAYK) gerçekleştirilen yönetim değişikliğiyle birlikte komodor/yönetim kurulu başkanlığı görevini Ahmet Eker devraldı. Uzun yıllardır kulüp yönetiminde Viskomodor (Başkan Yardımcısı) olarak görev yapan Ahmet Eker birlikte kulüpte bir bayrak değişimi yaşandı; komodorluk görevi 2016 yılından bu yana görevde bulunan Vedat Tezman’dan Ahmet Eker’e geçti.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü’nde 2016 yılından bu yana Komodor olarak görev yapan Tezman Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Tezmarin Turizm ve Ticaret A.Ş. CEO’su Vedat Tezman, görevini Ahmet Eker’e devretti.

11 Mart’ta gerçekleştirilen toplantıyla belirlenen yeni yönetimle birlikte, uzun yıllardır yelken sporunun içinde yer alan ve kulüp faaliyetlerinde aktif rol üstlenen Eker’in komodor olarak göreve başlamasıyla TAYK’ın ulusal ve uluslararası yarış organizasyonları ile Türkiye’de açık deniz yelken sporunun gelişimine yönelik çalışmalarını yeni dönemde de sürdürmesi hedefleniyor.

"UULUSLARARASI KONUMU DAHA DA GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Eker Süt Ürünleri Genel Müdürü Ahmet Eker “Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü’nün köklü geçmişi ve yelken sporuna sağladığı katkılar benim için büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda önemli bir motivasyon kaynağı. Bugüne kadar kulübümüz bünyesinde elde edilen başarıların üzerine koyarak TAYK’ın ulusal ve uluslararası yarış organizasyonlarındaki güçlü konumunu daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Türkiye’de açık deniz yelken sporunun gelişmesi, yeni sporcuların bu sporla buluşması ve yarış kültürünün daha geniş kitlelere yayılması için yönetim kurulumuzla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü Yeni Yönetim Kurulu

• Nazmi Ahmet Eker – Komodor / Yönetim Kurulu Başkanı

• Selma Rodopman – Viskomodor / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

• Merter Öney – Genel Sekreter

• Emir İçgören – Sayman

• Zeynep Atabay – Yönetim Kurulu Üyesi

• Vedat Tezman – Yönetim Kurulu Üyesi

• Mehmet Ali Karamehmet – Yönetim Kurulu Üyesi

Haberle İlgili Daha Fazlası