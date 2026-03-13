Dünyanın en büyük bankası JP Morgan'dan Türkiye'ye ilişkin yeni bir rapor geldi. Jeopolitik gelişmeleri gerekçe gösteren banka, yıl sonu enflasyon ve faiz tahminini yükseltti. Banka Orta Doğu'daki gerilimin devam etmesi durumunda Merkez Bankası için faiz artırımının masada olduğunu belirtti.

Orta Doğu'da yaşanan savaş, küresel piyasaları da vurdu. Özellikle petrol fiyatlarında sert yükselişler yaşanırken, bu durum ülkelerin enflasyonunu tetikledi ve para politikalarında değişikliğe neden oldu. 2026'nın ikinci faiz kararını dün açıklayan Merkez Bankası, uzun bir süredir devam ettiği faiz indirim serisine ara verdi. Son 5 toplantıda 900 baz puan indirime giden Merkez, faizi sabit tuttu.

JP MORGAN'DAN TÜRKİYE RAPORU

Dünyanın en büyük bankası olarak bilinen JP Morgan, Merkez'in dünkü faiz kararının ardından Türkiye'ye ilişkin yeni bir rapor yayınladı. Banka, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle Türkiye ekonomisine yönelik temel makroekonomik tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

JP Morgan'dan Türkiye raporu! Yıl sonu enflasyon ve faiz tahminini yükseltti

YIL SONU FAİZ TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

JP Morgan, jeopolitik koşullar stabilize olana kadar Merkez Bankası'ndan yeni bir faiz indirimi beklemiyor. Dev banka 2026 sonu politika faizi tahminini yüzde 31'den 32'ye yükseltti.

FAİZ ARTIŞI DA MASADA

Raporda, para politikası kurulunun karar metninden faiz indirimlerinin hızına dair ifadelerin çıkarılmasına dikkat çekildi. 22 Nisan'daki toplantıda daha önce beklenen 100 baz puanlık indirim beklentisinin geri çekildiği ve faizin sabit bırakılmasının öngörüldüğü belirtildi. Banka ayrıca, gerilimin sürmesi halinde Nisan ayında bir faiz artışının da ihtimal dışı olmadığını ifade etti.

JP Morgan'dan Türkiye raporu! Yıl sonu enflasyon ve faiz tahminini yükseltti

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ 1.5 PUAN YÜKSELDİ

JP Morgan, Türkiye'ye ilişkin enflasyon tarafında da güncelleme yaptı. Bankanın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 25'ten yüzde 26,4'e çıktı. Revizyonun temel nedenleri arasında enerji fiyatlarındaki yükseliş ve buna bağlı olarak artan maliyet baskıları gösterildi.

Banka, sıkı para politikasının devam etmesi nedeniyle 2026 yılı için GSYH büyüme tahminini ise %4.4'ten %4.0'e indirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası