Jeopolitik risklerin gölgesinde ve TCMB’nin faiz kararı ile yön arayan borsa, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, faizi %37’de sabit tutan TCMB’nin, piyasaya “şu anda indirimlere ara verdiği” ve “gerekirse artış yapabileceği” mesajı ilettiğini söyledi. Borsada 13.610 direncinin altında satış baskısının devam edeceğini öngören Filiz Eryılmaz, “12.800-12.600 bandı ilk destek bölgesi” dedi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi jeopolitik risklerin etkisiyle haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Gün ortası işlemler devam ederken; endeks %-2’ye yaklaşan değer kaybı ile 13 bin seviyesine yakın görünümünü sürdürüyor. Dünkü işlemlerde endeks, 13.286 puandan kapanış yapmıştı.

Öte yandan Orta Doğu’daki çatışmaların ardından daha da önem kazanan ve piyasalar tarafından dikkatle beklenen TCMB’nin faiz kararı da dün açıklanmıştı. Merkez Bankası beklentilere paralel olarak politika faizini %37 seviyesinden sabit bıraktı.

TCMB, savaşın başlamasının ardından piyasa fonlamasını ise koridorun üst bandı olan %40 seviyesinden gerçekleştirmeye başlamıştı. Merkez, bu adımla döviz kurlarında stabil görünümü korudu.

İKİ ÖNEMLİ MESAJ

Öte yandan dünkü PPK’nın ardından açıklanan karar metninde, iki önemli mesaj öne çıktı. TCMB’nin verdiği bu mesajları değerlendiren Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Önceki metinlerde yer alan ve faiz indirimlerine kapı aralayan ‘adımların büyüklüğü’ ifadesi metinden çıkarılmış. Bu durum, Merkez Bankası’nın yönünün şu anda faiz indiriminden yana olmadığını gösteren net bir işaret” diye konuştu.

“GEREKİRSE FAİZ…”

Önceki metinlerde “enflasyonun hedeften uzaklaşması durumunda sıkılaşma yapılacağı” yönündeki ifadelerin yer aldığını hatırlatan Doç. Dr. Eryılmaz; yeni metinde ise "son dönem gelişmelerin etkisiyle enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulma olması halinde para politikası duruşunun sıkılaştırılacağının” vurgulandığına dikkat çekti.

Doç. Dr. Eryılmaz, bu ifadelerle de piyasaya, “jeopolitik riskler enflasyonu yukarı çekerse, faizi artırabilirim” mesajının verildiğine dikkat çekti.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Piyasalara bakıldığında, Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi için bundan sonraki süreçte 13.450 – 13.600 bandı ilk direnç olarak gösteriliyor. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, kısa vadede borsa üzerinde baskının öne çıktığını belirterek “13.610 direnci üzerinde hacimli bir kapanış olursa, 14.200 ve ardından da 14.500 seviyelerine doğru yeni bir hedef alanı açılabilir” yorumunda bulundu.

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Doç. Dr. Eryılmaz, kısa vadeli yatırımcıların 13.610 direnci altında kâr alabileceği, uzun vadeli düşünenlerin ise geri çekilmeleri alım fırsatı olarak görebileceği yönünde görüş aktardı.

Filiz Eryılmaz, 12.800-12.600 bandının ilk destek bölgesi olduğunu, 12.200’ün de ikinci destek olarak izlenmesi gerektiğini, piyasanın bu seviyeleri yoklaması halinde kademeli alımların düşünülebileceğini de ifade etti.

