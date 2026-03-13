ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta ikinci hafta tamamlanıyor. Taraflardan gelen son açıklamalar ise yakın zamanda “ateşkes” ihtimalinin zayıf olduğunu gösteriyor. Petrol fiyatları Hürmüz’e odaklanırken; Müçteba Hameney’in Boğaz’ın kapalı kalacağını açıklaması ve dün 3 ticaret gemisinin daha vurulması tansiyonu yüksek tutuyor. Brent petrolün varil fiyatı bugüne de TSİ 06:30 itibarıyla 100 doların üzerinde başlıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda haftanın son işlem günü başlarken, petrol fiyatlarında da yüksek gerilim devam ediyor. ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta da ikinci hafta tamamlanıyor. Taraflardan gelen son açıklamalar ise “ateşkes” ihtimalinin zayıf olduğunu gösteriyor.

3 GEMİ DAHA VURULDU

ABD ve İsrail’in İran’a saldırı başlatmasından bu yana Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiği durdu. İran, Boğaz’dan geçmeye çalışan gemileri hedef alarak misilleme yaptı. Hürmüz’e mayın döşendiği iddiaları da öne çıkarken, son olarak Boğaz girişinde dün 3 ticaret gemisinin daha vurulduğu ifade ediliyor.

GERGİN MESAJLAR

İran'ın dini lideri Müçteba Hameney Hürmüz’ün kapalı kalacağını, saldırıların sürmesi halinde ek cephelerin açılacağını, bölgedeki ABD üslerinin hedef alınacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın nükleer silah edinmesini engellemenin, petrolün maliyetinden önemli olduğunu belirtmişti.

100 DOLARIN ÜZERİNDE

Bölgede yaşanan gelişmeler ve gelen son mesajlar, jeopolitik riskleri de yüksek seviyede tutuyor. Dünkü işlemlerde %8,7 yükselerek 101,75 dolardan kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatı, bugün de TSİ 06:30 itibarıyla 101 dolara yakın seyrediyor. Piyasanın, hafta sonu riskini fiyatladığı görülüyor.

DİKKATLER HÜRMÜZ’DE

Hürmüz’ün kapanmasının ardından bölgedeki üretici ülkeler günlük 10 milyon varillik arzı askıya aldı. Uluslararası Enerji Ajansı ise üye ülkelerin 400 milyon varil stokunu devreye alacağını açıklamıştı. Buna rağmen petrolün ateşi düşmezken; uzmanlar, ancak küresel arzın %20’sine ev sahipliği yapan Hürmüz’ün açılması halinde fiyatların düşüşe geçebileceği uyarısında bulunuyor.

