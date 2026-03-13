İşte Benim Stilim programıyla tanınan sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımlarla gündeme geldi. Genç fenomenin paylaştığı mesaj ve bir el yazısı fotoğrafı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Eraslan’ın hayatını kaybettiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Gündemdeki iddiaların ardından ise ''Ayşegül Eraslan öldü mü, kimdir, kaç yaşında?'' gibi soruların cevapları araştırılmaya başlandı.

Ayşegül Eraslan’ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşımlar kısa sürede gündem oldu. Eraslan Instagram hikayesinde duygusal bir mesaj paylaştı. Sonrasında ise bir el yazısı paylaşan Ayşegül Eraslan'ın paylaşımındaki kan damlaları takipçilerini korkuttu. Peki, Ayşegül Eraslan öldü mü, kimdir, kaç yaşında?

AYŞEGÜL ERASLAN ÖLDÜ MÜ?

Ayşegül Eraslan sosyal medya hesabında ''Paylaşamadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı.'' sözleriyle bir not paylaştı. Ardından gelen ''intihar mektubu'' olduğu düşünülen bir el yazısı paylaşımı ve kağıt üzerindeki kanlar ise Ayşegül Eraslan'ın öldüğü yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Kanlı bir mektup görseli paylaşan Ayşegül Eraslan'ın ''Tek istediğim köpeklerime iyi bakın. Bu hayatta ne anne ne de baba sevgisini görmedim. Çok şiddetle büyüdüm çok.'' notunu bıraktığı ve ardından intihar ettiği iddia edilirken henüz yaşanan olaya dair resmi açıklama yapılmadı.

AYŞEGÜL ERASLAN KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni ve moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan İşte Benim Stilim yarışmasıyla da tanındı. Moda alanında çalışmalar yapan Eraslan çeşitli projelerde yer alarak tasarımlarıyla dikkat çekti.

Kendi moda markasını kurarak üretim yapmaya başlayan Eraslan, sosyal medya platformlarında da aktif paylaşımlarda bulunup tarzını ve tasarımlarını takipçileriyle paylaşıyordu.

AYŞEGÜL ERASLAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

27 yaşındaki moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan'ın İstanbullu olduğu biliniyor. Instagram'da @aysegulleraslan kullanıcı adıyla paylaşımlarını yapan Ayşegül Eraslan'ın 349 bin takipçisi bulunuyor.

