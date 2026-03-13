Dinlenme zamanı! Bu son ara tatil olabilir
18 milyon öğrenci için ikinci ara tatil bugün başlıyor. MEB de ara tatil uygulamasına gelecek yıl son vermeyi görüşüyor.
- Yaklaşık 18 milyon ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisi, 16-20 Mart'ta ikinci ara tatilini yapacak ve bu ara tatil Ramazan Bayramı'na denk gelecek.
- Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çalışma takvimindeki sıkışıklıklar nedeniyle kasım ve mart aylarındaki ara tatillerin kaldırılabileceğinin sinyalini verdi ve nihai kararın 2026-2027 eğitim yılı planlamasında verilmesi bekleniyor.
- 2025-2026 eğitim öğretim dönemi 8 Eylül 2025'te başlayıp 26 Haziran'da sona erecek.
- LGS kapsamındaki merkezi sınav 14 Haziran'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek.
İlköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 16-20 Mart’ta 2025-2026 eğitim öğretim yılındaki ikinci ara tatilini yapacak. Yaklaşık 18 milyon öğrenci hafta sonuyla birlikte 9 günlük tatile çıkacak. Bu yıl Ramazan Bayramı da ara tatile denk geldi.
BAKAN TEKİN SİNYALİ VERDİ!
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çalışma takvimindeki sıkışıklıklar sebebiyle 2019’dan beri uygulanan kasım ve mart aylarındaki birer haftalık ara tatillerin kaldırılabileceğinin sinyalini vermişti. Nihai kararın, 2026-2027 eğitim yılı planlamasında verilmesi bekleniyor.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
8 Eylül 2025’te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim dönemi, 26 Haziran’da sona erecek.
LGS 14 HAZİRAN'DA
Bu yıl 8'inci ve 12'inci sınıf öğrencileri için sınav yılı... Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 14 Haziran'da yapılacak. Sözel ve sayısal oturumların yapılacağı sınavda, öğrenciler müfredatta yer alan konu ve kazanımlardan sorumlu olacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek. Temel Yeterlilik Testi 20 Haziran'da, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil testleri de 21 Haziran'da olacak.