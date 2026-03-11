120 bin kişiyle yapılan araştırmaya göre öğretmen, veli ve öğrenciler ara tatilin devamını istiyor. Katılımcılar iklim şartlarına göre esnek takvim talep ediyor.

MAHMUT ÖZAY - Eğitim-Bir-Sen tarafından Türkiye genelinde 119 bin 709 paydaşın katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı saha araştırması, 2019 yılında hayata geçirilen ara tatil uygulamasının eğitim camiası ve aileler nezdinde büyük bir destek gördüğünü ortaya koydu.

Araştırma verilerine göre, olası bir kaldırma kararına yönelik en sert direnç %88,2 ile öğretmenlerden gelirken, okul yöneticilerinin %72,1’i ve velilerin %70,5’i de tatillerin devam etmesi yönünde irade beyan etti. Özellikle lise öğrencilerinin %85,7 gibi ezici bir oranla uygulamayı sahiplenmesi dikkat çekerken, katılımcıların büyük çoğunluğunun mevcut modelin eğitim takvimini daha dengeli ve verimli hâle getirdiği görüşünde birleştiği görüldü.

Velilerin yüzde 70'i ara tatili sahiplendi: İklim şartlarına göre esnek ara tatil olsun

Kamuoyunda sıkça tartışılan “öğrenme kaybı” ve “adaptasyon sorunu” iddialarının sahada karşılık bulmadığı; öğretmenlerin %86,9’unun ara tatillerin öğrenme kaybına yol açmadığını, %82,7’sinin ise tatil dönüşü herhangi bir kronik uyum problemi yaşanmadığını savunduğu belirtildi.

LGS ve YKS gibi kritik sınavlara hazırlanan öğrencilerin de %86 ile %90 arasındaki bir oranla tatilin çalışma düzenlerini bozmadığını ifade etmesi, uygulamanın akademik tempo üzerindeki olumsuz algılarını zayıflatan bir veri olarak kayda geçti.

Çalışan ebeveynlerin çocuk bakımı konusunda mağduriyet yaşadığına dair yaygın hipotezin de saha verileriyle örtüşmediği, her iki ebeveyni çalışan ailelerin %76,2’sinin uygulamanın kaldırılmasına karşı çıktığı tespit edildi.

Velilerin yüzde 70'i ara tatili sahiplendi: İklim şartlarına göre esnek ara tatil olsun

Veliler, ara tatillerin çocukların kişisel gelişimine, kitap okuma alışkanlıklarına ve ailece kaliteli vakit geçirme fırsatlarına olumlu katkı sağladığını ifade ederken; yaklaşık %50’lik bir kesim ise tatil dönemlerinde verilen yoğun ödevlerin dinlenme amacını gölgelediğini belirterek bu konuda bir dengeleme ihtiyacına işaret etti.

Araştırma sonuçları ışığında, ara tatil modelinin Avrupa standartları ve uluslararası eğilimlerle uyumlu olduğu vurgulanarak; uygulamanın tamamen kaldırılması yerine bölgesel iklim şartları ve dinî bayramlar dikkate alınarak daha esnek takvim modelleri üzerinde durulması ve pedagojik faydaların kamuoyuna daha iyi anlatılması önerildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası