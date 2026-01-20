Dünyaca ünlü İtalyan moda tasarımcısı Valentino Garavani'nin 93 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

Valetino Clemente Ludovice Garavani, mod dünyasında Valentino ismiyle tanınan İtalyan moda tasarımcısıdır. 1960 yılında kurduğu Valentino markasıyla lüks moda alanında önemli bir yer edinen Garavani, tasarımları ve ünlü isimlerle yaptığı iş birlikleriyle haute couture'ün önde gelen isimleri arasında yer alıyor.

Valentino Garavani kimdir? Ünlü İtalyan modacının hayatı ve biyografisi merak konusu oldu

VALENTİNO GARAVANİ KİMDİR?

Asıl ismi Valetino Clemente Ludovice Garavani'dir. Moda dünyasında ise Valentino adıyla bilinmektedir. Ünlü tasarımcı, 11 Mayıs 1932'de İtalya'nın Pavia kentine bağlı Vaghera'da doğdu Modya olan ilgisini genç yaşlarda anladı anlayan Valentino, ailesinin desteğiyle eğitimini Milano'da sürdürdü. Kariyerinde asıl çıkışını Paris'te yaptı.

Kendine özgü çizgisi, kusursuz kalıpları ve moda dünyasında “Valentino kırmızısı” olarak anılan ikonik tonu ile tanınan tasarımcı Valentino, 1957 yılında kendi adını taşıyan moda evini kurdu. 2007 yılında markanın yönetiminden ayrılırken, ünlü moda evi 2012’de Katar merkezli bir şirkete satıldı. Kariyeri boyunca Hollywood’un birçok ünlü ismiyle çalışan Valentino, moda tarihine adını yazdıran tasarımcılar arasında yer aldı.

Ünlü İtalyan modacı Giorgio Armani, 4 Eylül 2025’te 91 yaşında hayatını kaybetti.

