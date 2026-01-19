İtalyan moda tasarımcısı 93 yaşındaki Valentino Garavani hayatını kaybetti.

İtalya‘nın en önemli giyim markalarından Valentino’nun kurucusu ve tasarımcısı Valentino Garavani 93 yaşında hayatını kaybetti.

11 Mayıs 1932’de İtalya’nın Pavia iline bağlı Voghera kasabasında dünyaya gelen Garavani, 45 yılı aşkın kariyerinin ardından 2008 yılında 75 yaşındayken aktif meslek hayatına veda etmişti.

Yapılan açıklamada, usta tasarımcının Roma’daki evinde, ailesi ve yakınlarının yanında hayatını kaybettiği belirtildi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Açıklamaya göre, cenaze töreni 21 ve 22 Ocak 2026 tarihlerinde, saat 11.00 ile 18.00 arasında Roma’da gerçekleştirilecek. Defin töreninin ise 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 11.00’de, Roma’daki Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Bazilikası’nda yapılacağı kaydedildi.

