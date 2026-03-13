Altın fiyatlarında son dakika! 13 Mart 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 7.265 TL ve ons altın 5.115 dolardan güne başlıyor. Savaşta ikinci hafta dolarken, analistler “Yeniden 100 dolara dayanan petrol, yüksek enflasyon-yüksek faiz ortamına yol açabilir. Bu da altın gibi getiri sağlamayan değerli metallerin cazibesini azaltıyor” diye konuşuyor. Bu arada gram fiyatı, savaş sırasında gördüğü 7.615 TL zirvesinden %-4,5 değer kaybı yaşadı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’daki savaşta ikinci hafta da geride kalmak üzereyken altın fiyatlarında da zayıf görünüm devam ediyor. Jeopolitik risklerde yaşanan artışa rağmen geçen hafta %-2,03 değer kaybeden ons altın fiyatı bu haftayı da düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor.

Geçen hafta cuma günü 5.171 dolardan kapanış yapan ons fiyatı, bu haftanın son işlem gününde TSİ 06:00 itibarıyla 5.115 dolara yakın seyrediyor. Ons fiyatında haftalık bazda %-1,0 civarında düşüş yaşanıyor.

13 MART 2026 GRAM ALTIN

Ons fiyatındaki gelişmelere paralel olarak iç piyasada da gram altında stabil görünüm öne çıkıyor. Spot piyasada işlem gören 13 Mart 2026 gram altın fiyatı 7.265 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram satış fiyatı sabah saatlerinde 7.400 TL’den gerçekleşiyor.

Gram fiyatında da haftalık gerileme %-0,8 civarında gerçekleşirken; son iki haftalık süreçte fiyatlarda yükseliş yaşanmaması ve talebin artmaması sebebiyle, spot ve fiziki piyasa arasındaki makasın oldukça kapandığı görülüyor.

Bu arada gram fiyatı, savaş sırasında gördüğü 7.615 TL zirvesinden de %-4,5 değer kaybı yaşadı.

JEOPOLİTİK RİSKLER SÜRÜYOR

Orta Doğu’daki ateş hattında gerilim devam ederken, taraflardan gelen son açıklamalar henüz bir ateşkes aşamasının “yakın olmadığı” izlenimini öne çıkarıyor. Buna rağmen altın fiyatlarında baskı devam ederken, analistler, “Yeniden 100 dolara dayanan petrol fiyatları, uzun süreli enflasyona ve potansiyel olarak daha yüksek faiz ortamına yol açabilir. Bu da altın gibi getiri sağlamayan değerli metallerin cazibesini azaltıyor” yorumunda bulunuyor.

5 BİN DOLAR KORUNUYOR

Analistler, piyasalarda bir likidite şoku yaşanmadığını ancak bu ihtimale karşı son aylarda oldukça yükselen altın ve gümüş gibi değerli metallerde “nakde dönüş” için uygun bir ortamın da oluştuğunu belirterek, “Bu kapsamda altında kâr satışları da normal karşılanmalı. Savaş ortamında yükselmese de jeopolitik risklerin varlığı, sarı metalde düşüşü de sınırlıyor. Bu kapsamda 5.000 dolar desteğinin korunması da dikkat çekici” diye konuşuyor.

ALTIN NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Orta Doğu’daki tansiyonun düştüğü ve çatışma ortamının sona erdiği bir senaryoda petrol fiyatlarının da düşüşe geçeceğini ve piyasalarda “yüksek enflasyon-yüksek faiz” senaryosunun zayıflayacağını aktaran analistler, bu tabloda dolarda zayıflama ve altın fiyatlarında da yükseliş yaşanabileceği yorumunda bulunuyor.

ALTINDA HEDEF FİYAT

Ons altın için savaşın başladığı günden bu yana büyük finans kuruluşlarından yeni bir hedef fiyat tahmini gelmemesi de dikkat çekiyor. Mevcut beklentilere bakıldığında; JP Morgan’ın yıl sonuna kadar 6.300 dolar ve Deutsche Bank’ın 6.000 dolarlık tahminleri, en yüksek hedefler olarak öne çıkıyor.

